Mann drept etter munnbindkrangel på bensinstasjon i Tyskland

Hendelsen skjedde lørdag kveld da 49-åringen skulle kjøpe øl på en bensinstasjon i byen Idar-Oberstein.

Den 20 år gamle ansatte nektet å selge ham øl siden han ikke var iført munnbind. 49-åringen forlot bensinstasjonen, kom tilbake en time senere og skjøt 20-åringen i hodet med en revolver. Mannen har i avhør forklart at frustrasjon over koronapandemien medførte at han ikke så noen annen utvei enn å «sette et eksempel», ifølge en påtaleansvarlig i saken.

49-åringen har erkjent straffskyld.

(©NTB)