Solberg om knivdrapet: – Førstelinjen mest utsatt for trusler og vold

Statsminister Erna Solberg sørger over knivdrapet ved NAVs kontor i Bergen, og ønsker mer fokus på vold og trusler mot ansatte i velferdstjenesten.

Mandag ble to NAV-ansatte utsatt for et knivangrep ved etatens kontor i Årstad i Bergen. En av de ansatte, en kvinne i 50-årene, mistet livet.

– Det er uhyre trist og en påminnelse om at en del av de som er i førstelinjen for velferdstjenestene våre, enten det er i psykiatrien eller NAV, hvor man møter folk i ubalanse og vanskelige situasjoner, er blant de mest utsatte for trusler, vold og annet, sier statsminister Erna Solberg til TV 2.

Vil ha økt fokus på ansatte

Hun er for tiden i New York i forbindelse med et møte i FNs generalforsamling, men understreker at tankene hennes er med de pårørende og berørte etter angrepet.

I 2013 var sist gang NAV ble rammet av drap, da ved kontorene i Grorud i Oslo. En gjennomgang foretatt av FriFagbevegelse i 2018, viser at antall trusler mot NAV-ansatte hadde økt med 22 prosent siden drapet. I nesten 70 prosent av tilfellene ble sakene henlagt.

– Det er mye fokus på oss politikere, men jeg har alltid sagt at vi må passe på, for de verste situasjonene vi har hatt, de har vi stort sett hatt i de ytre velferdsetatene i Norge, sier Solberg.

Over tusen trusler

Ifølge Bergens Tidene viser tall fra NAV at det hittil i år er rapportert inn 1042 trusler mot ansatte på landsbasis. Solberg mener det er viktig å ta sikkerheten til offentlig ansatte på alvor.

– Det er dessverre ikke første gangen. Vi har hatt tilfeller av angrep, kanskje ikke like katastrofale, men det er lenge siden nå. De i første linjen møter folk som er i ubalanse og det har skjedd store ting i livet deres som gjør at de blir utagerende. Kanskje også de som har vært stillfarne og ikke blitt vurdert som farlige tidligere, sier statsministeren.

Flere la ned blomster og lys ved NAV-kontoret mandag ettermiddag. Foto: Tor Henning Flaatten/TV 2

Det tragiske angrepet har fått flere til å be om økt sikkerhet ved NAV-kontorer rundt omkring i landet. Statsministeren påpeker at det er viktig å finne den rette balansen i møtet mellom det offentlige og hjelpetrengende brukere.

– Det er viktig å diskutere hvordan NAV-kontorene er, men vi vet også at dersom du møter folk med åpenhet og en god samtale, så blir det mindre aggresjon. Men jeg viler på at det har vært et problem ved Årstad-kontoret, avslutter Solberg.