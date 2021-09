Krever nye sikkerhetstiltak etter NAV-drapet: – Vil møte folk uten sperringer

Knivangrepet som tok livet av en NAV-ansatt og skadet en annen, har satt dype spor innad i organisasjonen. Leder for NAV Vestland, Anne Kverneland Bogsnes, var dypt preget mandag ettermiddag og omtalte hendelsen som «tragisk».

Direktør for NAV Vestland, Anne Kverneland Bogsnes. Foto: Marit Hommedal/NTB

– NAV skal være en trygg arbeidsplass og et trygt sted å komme til for dem som trenger oss, sa Kvernland under en pressekonferanse i regi av Bergen kommune.

Lederen understreker at NAV skal være imøtekommende overfor sine brukere. Likevel er hun en av flere som mener at NAV nå bør revurdere sikkerheten ved sine kontorer.

– NAV har en viktig oppgave i samfunnet, og vi ønsker å møte folk uten sperringer og uten strenge sikkerhetskontroller. Vi må igjen se på om det er flere tiltak som bør gjøres ved kontorene våre for å sikre enda bedre mot slike forferdelige hendelser som har skjedd i dag, sa Kverland.

Forventer handling

Hun får støtte fra Trond Finstad, leder i yrkesseksjonen i Fagforbundet. Han har ansvar for å organisere ansatte i NAV, og reagerer med sorg på drapet.

– Det er en veldig trist og tragisk hendelse og våre tanker er nå først og fremst til de pårørende, til kolleger og alle som er berørte, sier Finstad til TV 2.

Trond Finstad er leder i yrkesseksjonen i Fagforbundet. Foto: Fagforbundet

I 2013 var sist gang NAV ble rammet av drap, da ved kontorene i Grorud i Oslo. En gjennomgang foretatt av FriFagbevegelse i 2018, viser at antall trusler mot NAV-ansatte hadde økt med 22 prosent siden drapet. I nesten 70 prosent av tilfellene ble sakene henlagt.

Etter mandagens tragiske angrep, mener Fagforbundet det er på høy tid med en endring.

– Jeg forventer at det blir satt økt fokus på sikkerhetstiltak på NAV nå, absolutt, sier Finstad.

Hverdagshelter

Ifølge Bergens Tidene viser tall fra NAV at det hittil i år er rapportert inn 1042 trusler mot ansatte på landsbasis. Finstad påpeker av NAV-ansatte daglig blir utsatt for krevende situasjoner, og mener sikkerheten bør være deretter.

– De ansatte er hverdagshelter som hjelper mange som har en tøff hverdag. De står i en risiko hver dag og fortjener å føle seg trygg på jobb. Det har vært jobbet godt med sikkerhet på NAV de siste årene, men vi har ikke kommet langt nok med dette arbeidet. Nå er på sin plass å gjøre en ny vurdering om disse sikkerhetstiltakene er gode nok, slår Finstad fast.

Fagforbundet-lederen er tydelig på at han ikke kjenner til de konkrete sikkerhetstiltakene ved NAVs kontorer, men mener det er nødvendig å få på plass en varslingsordning så snart som mulig.

Blomster og lys ble lagt ned utenfor NAVs kontorer på Årstad. Foto: Tor Henning Flaatten/TV 2

– For å hindre vold å trusler er det viktig at de har et system og en kultur for å melde om avvik, slik at man tar tak i de hendelsene som til enhver tid skjer. Vold og trusler må aldri bli en del av hverdagen på et kontor, avslutter Finstad.

Vanskelig balanse

Statsminister Erna Solberg er blant flere som reagerer med sorg på drapet. Hun mener saken illustrerer hvor sårbare offentlig ansatte i velferdstjenesten er.

– Det er uhyre trist og en påminnelse om at en del av de som er i førstelinjen for velferdstjenestene våre, enten det er i psykiatrien eller NAV, hvor man møter folk i ubalanse og vanskelige situasjoner, er blant de mest utsatte for trusler, vold og annet, sier statsminister Erna Solberg til TV 2.

Statsminister Erna Solberg sørger etter drapet. Foto: Heiko Junge/NTB

Statsministeren påpeker at det er viktig å finne den rette balansen i møtet mellom det offentlige og hjelpetrengende brukere.

– Det er viktig å diskutere hvordan NAV-kontorene er, men vi vet også at dersom du møter folk med åpenhet og en god samtale, så blir det mindre aggresjon. Men jeg viler på at det har vært et problem ved Årstad-kontoret, sier Solberg.

– Skulle ikke skjedd

NAV-direktør Hans Christian Holte er sjokkert etter angrepet, og sier det systematisk jobbes med sikkerhet i etaten.

– Vi hadde et tragisk drap på NAV Grorud i 2013, og siden da har det blitt jobbet mye med sikkerheten. Det er løpende vurderinger på hvordan dette best ivaretas. Vi skal også være et åpent tilbud for sårbare mennesker som trenger oss, men det skal ikke gå på bekostning av sikkerheten hos de ansatte i NAV, sier NAV-direktøren.

Ifølge undersøkelser NAV har gjort har risikoen vært betydelig lavere de seneste årene.

– Men så skjer altså denne tragiske saken som ikke skulle skjedd, sier Holte.

NAV-direktøren sier at han ikke ønsker gå i detalj om sikkerhetsinstallasjoner, nettopp av hensynet til de ansatte.

– Men det er betydelige tiltak som er satt inn og det er egenskaper ved kontorene som brukes til besøk av brukere. Det er gjort ganske mye for at de fysiske omgivelsene skal være trygge, sier Holte.