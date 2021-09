Jente truet med skarp gjenstand

En jente i tenårene skal ha blitt utsatt for det som trolig var et ransforsøk på åpen gate på Tåsen i Oslo mandag kveld. Gjerningspersonen skal ha vært en jente.

Klokken 18.37 mandag kveld fikk politiet i Oslo melding om at en jente i tenårene var blitt truet med en skarp gjenstand på åpen gate i Østhellinga på Tåsen i Oslo, forteller operasjonsleder Lina Odden til TV 2.

– Jeg er usikker på om det er snakk om et ransforsøk eller en voldshendelse, men vedkommende ble truet med en skarp gjenstand til brystet. Vi har vært på stedet og avhørt offeret, og mye kan tyde på at det var et ransforsøk.

Jenta skal ha kommet uskadd fra hendelsen.

Operasjonslederen forteller at gjerningspersonen var en jente på om lag 15 år.

Politiet igangsatte søk etter gjerningspersonen etter hendelsen, og like over 20.30 mandag kveld melder politiet på Twitter at de har kontroll på det de tror er gjerningspersonen. Det opprettes sak på hendelsen.

Artikkelen oppdateres!