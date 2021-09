Mann siktet – lokket kvinne inn i voldtektsfelle

En mann er varetektsfengslet i fire uker, siktet for en brutal voldtekt på Sunnmøre.

Voldtekten skal ha skjedd på Sunnmøre fredag, og mannen i 30-årene ble pågrepet kort tid etter. Mandag ettermiddag ble han varetektsfengslet i fire uker av Møre og Romsdal tingrett i Ålesund, siktet for overtredelse av straffelovens § 292 som omhandler voldtekt med samleie.

– Grunnlaget for fengslingsbegjæringen er både gjentakelsesfare og fare for at siktede skal unndra seg straff, sier politiadvokat Maria Vike Nørve i Møre og Romsdal politidistrikt til TV 2.

Tingretten ga politiet medhold i dette.

– Det er ved denne vurderingen blant annet lagt vekt på handlingens grovhet. Retten kommet til at det er sterk sannsynlighetsovervekt for at siktede vil begå nye straffbare handlinger av tilsvarende karakter om han ikke varetektsfengsels nå, heter det i fengslingskjennelsen.

Politiadvokaten bekrefter at siktede og fornærmede har en form for tilknytning, men ønsker av hensyn til etterforskningen ikke å gi flere detaljer om hendelsen.

Etter det TV 2 kjenner til, skal mannen som er av utenlandsk opprinnelse ha lokket fornærmede hjem til seg der overgrepet skal ha skjedd.

Mannen ble løslatt fra fengsel så sent som i mars i år etter å ha sonet dom for blant annet vold og skadeverk.

Mannens forsvarer, advokat Sjur Engelsen Lange, opplyser til TV 2 mandag kveld at hans klient ikke erkjenner straffskyld.