Hannah ble vitne til dramatikken: – Følte meg veldig sårbar

Klokken 10.02 mandag fikk politiet inn flere meldinger om et knivangrep inne på NAVs kontorer i Solheimsviken, like utenfor Bergen sentrum. En kvinnelig NAV-ansatt døde i angrepet, mens en annen ansatt i 30-årene fikk lettere skader.

Fire minutter etter den første meldingen kom inn, var bevæpnet politi på stedet. Store ressurser fra alle nødetater rykket ut, og gjerningspersonen ble pågrepet to minutter senere.

Midt oppe i dramatikken havnet Hannah Hansen. Hun er ansatt i TV 2, men er for tiden ute i fødselspermisjon. Mandag skulle hun på kontrolltime ved helsestasjonen som ligger like ved knivangrepet fant sted. På andre siden av parkeringsplassen så hun dramatikken utspille seg.

– Jeg ser med en gang bort på en dør ved parkeringsplassen. Døren står åpen og de driver og får hjelp fra en ambulanse, sier Hansen til TV 2.

Preget etter hendelsen

Hannah og spedbarnet ble vitne til at bevæpnet politi omringet og rykket inn i bygget. Hun beskriver situasjonen som svært dramatisk.

– Var du litt redd, der og da?

– Ja, jeg var det. Det blir litt ekstra spesielt når man er der med babyen sin. Jeg følte meg veldig sårbar, sier Hansen.

Bevæpnet politi omringet bygningen. Foto: Kåre Breivik/TV 2

Ord som «sjokk» og «tragedie» har blitt brukt for å beskrive hendelsen som rystet NAV og Bergen. Knivangrepet har også satt tydelige spor i den nybakte småbarnsmammaen.

– Jeg tok bybanen i sted og tenkte «Hva gjør jeg nå hvis det kommer noen med kniv?». Det er veldig lite sannsynlig, men man begynner å tenke på det etter en slik hendelse, avslutter Hansen.

– Dypt tragisk

NAV-direktør Hans Christian Holte er sjokkert etter angrepet.

– Dette er en dypt tragisk dag for hele NAV. Jeg har hele NAV med meg når jeg sier at vi føler en dyp sorg for det som har skjedd i dag. Vi tenker spesielt på familien til hun som ble drept og hun som ble skadet. Dette er tungt for oss, sier Holte til TV 2.

Hans Christian Holte er direktør i NAV. Foto: Silje Enghaug / TV 2

Holte sier at de systematisk jobber med sikkerhet i NAV.

– Vi hadde et tragisk drap på NAV Grorud i 2013, og siden da har det blitt jobbet mye med sikkerheten. Det er løpende vurderinger på hvordan dette best ivaretas. Vi skal også være et åpent tilbud for sårbare mennesker som trenger oss, men det skal ikke gå på bekostning av sikkerheten hos de ansatte i NAV, sier NAV-direktøren.