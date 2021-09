Dennis Vareide får hets fordi han er med videre i «Skal vi danse»: – Kjipt og unødvendig

Joakim Kleven syns det er synd at Dennis Vareide får stygge meldinger, og ber publikum huske at dette er et underholdningsprogram og ikke OL i dans.

YouTuberen har ligget nede på poenglisten hver uke, men publikum har reddet ham gang på gang.

Da Joakim Kleven røk ut av programmet på lørdag, ble mange satt ut. Siden Kleven hadde flere dommerpoeng enn Vareide på nest sisteplass, er det enkelte som mener rollene burde vært byttet om.

«Kvalmt og tragisk»

Fansen til Kleven og «Skal vi danse»-seere har vist sin misnøye ved å sende meldinger til Vareide på Instagram, samt skrive i kommentarfelt på Facebook og Instagram.

«Kvalmt og tragisk at den lime agurken (Dennis) er med videre», skriver én.

«Håper virkelig Dennis Vareide gjør som Aune Sand: trekker seg og gir plassen sin til Joakim. Joakim fortjener så sykt å være med videre», skriver en annen.

Vareide delte noen av de sinte kommentarene TV-seere har lagt igjen på Instagram-profilen hans, og skrev følgende i Instagrams historiefunksjon:

«Selv om det er veldig synd at Joakim og Benjamin røk ut, så kan ikke jeg noe for det. Det er kjipt å lese haugevis med oppfordringer om at jeg skal trekke meg, når alt jeg har gjort (og kommer til å fortsette å gjøre) er å gi alt i forsøket på å bli bedre og bedre på parketten».

Til God kveld Norge forteller Vareide hvordan det føles å få slike kommentarer:

– Jeg syntes slike kommentarer er kjipt og unødvendig. Jeg, som resten av gjengen her, gir alt for å få fortsette å danse.

Han forteller at han «aldri har vært i nærheten av å vurdere å trekke seg».

– Jeg har ikke gjort noe annet enn å trene eller tenke på dans de siste månedene, planen er å fortsette med det og få vist enda mer forbedring.

Kleven støtter Vareide

Kleven har gjennom hele sesongen fått ros for måten han bestandig heier frem de andre deltakerne på, og sprer postiv energi. Derfor er det kanskje ikke overraskende at han oppfordrer TV-seerne til å slutte å sende stygge meldinger og skrive ufine kommentarer, og heller være snille.

– Jeg syns det er så synd at folk skriver slike meldinger til Dennis! Han er rett og slett en fantastisk fyr som står skikkelig på. Jeg har elsket å være med på «Skal vi danse», og kunne så klart ønske jeg kom lengre, men jeg er evig takknemlig for muligheten og sitter igjen med så sykt mange fine minner og med nye venner. Dennis er en stjerne og han fortjener å være med like mye som de andre, sier han til God kveld Norge, og fortsetter:

– Det er gøy at «Skal vi danse» engasjerer så mye, og jeg har fått så uendelig mange fine meldinger, men de som skriver det ene eller det andre som rakker ned på andre, er ikke greit! Og det støtter jeg ikke i det hele tatt! Vi må huske at dette bare er en morsomt danseprogram, ikke OL i dansing.