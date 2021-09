– Det var to små jenter som ikke var så fornøyde med faren sin akkurat da, sier han og ler.

KBK-sjefen snakker om stemningen rundt frokostbordet hjemme hos familien Michelsen søndag morgen. Der var det ikke like lystig som på Kristiansund stadion kvelden i forvegen.

Etter at hjemmelaget sikret seieren mot Haugesund helt på tampen, var treneren i skyene og sang noen strofer fra partylåten «Sweet Caroline» under intervjuet med TV 2.

Se den herlige videoen øverst.

– De liker sangen og melodien, men mente at fremførelsen ikke var like god, forteller den karismatiske KBK-treneren.

Han håper nå at sangen ljomer over hele stadion når gullrival Rosenborg kommer til Nordmøre på neste hjemmekamp om knappe to uker.

– Det hadde vært helt sykt. Hvis man tillater fulle tribuner og vi får med oss hele stadion, så hadde det vært spesielt. Det må være målet.

Stikk til ekspertene

Han er imidlertid ikke veldig imponert over alle med tittelen fotballekspert.

– Først klager Eurosport på at vi ikke tør å si at vi går for gull. Men når vi først gjør det, så sitter de i studio i Oslo, Bergen eller hvor de nå måtte være og går gjennom resten av terminlisten. Da snakker de om hvor lett eller vanskelig program de forskjellige klubbene har igjen. Da er det ett lag som ikke blir nevnt: KBK. Dette til tross for at vi er ferdig med både nummer 1 og 2 på tabellen og har de andre topplagene på hjemmebane.

SUKSESSTRENER: Christian Michelsen. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

– Hvorfor tror du at dere ikke blir nevnt?

– Det tenker jeg er uvesentlig, Det er uansett bare tøffe kamper som gjenstår. Jo flere flere lag man har igjen fra den motsatte enden av tabellen, jo vanskeligere er det ofte. De spiller for å overleve, noe som – for mange – er like viktig som å kjempe om å bli nummer 2, 3, 4 eller 5 på tabellen.

Han lever imidlertid greit med det.

– Det er greit å sende et lite stikk tilbake, men dette er litt typisk for KBK. Vi går under radaren, men det driter vi i. Vi synes det er morsomt å vinne kamper, så får vi telle opp til slutt. Det er samtidig naturlig at det er de store klubbene som får oppmerksomheten. Det er de som er grunnen til at det er så stort fokus på Eliteserien. Så har du oss andre som har veldig lyst til å krige mot dem. Det gjør vi for øyeblikket.

Fotballfeber i Bacalao-byen

Når TV 2 kjører inn mot Kristiansund sentrum mandag ettermiddag, vaier supporterflaggene til byens fotballstolthet fra verandaene på mange hus.

Det er fotballfeber i byen etter at Christian Michelsens mannskap har sneket seg med i gullstriden av en rekordjevn eliteserie. Kun fire poeng skiller de fem øverste lagene – og Kristiansund ligger på en imponerende tredjeplass.

– Nå koser vi oss. Å være nordmøring nå – og å være en del av det selskapet der i fotballsammenheng – er utrolig gøy, sier 45-åringen når TV 2 møter ham nede på brygga.

Gratulantene står i kø, og byens ordfører kommer bortom for å slå av en fotballprat.

– Det er ikke mange som hadde sett for seg at vi skulle være en del av dette feltet. Men det handler om hardt arbeid over tid. Det handler om å få ut maks av potensialet sitt. I denne gruppen er det mange som har lyst til å bli gode og vinne sammen. Aldersmessig så er det stor spredning i mannskapet, men fellesnevneren er at alle er sultne og ambisiøse, mener han – og roser samtidig alle i klubben, fra daglig leder til de frivillige som stiller opp hver dag.

De to siste kampene, mot Haugesund og Strømsgodset, har en sen scoring snudd det til Kristiansunds fordel.

Dette gjør at de ligger bare tre poeng bak Bodø/Glimt, som topper tabellen.

– Nå slåss vi blant annet mot de regjerende seriemestrene, en klubb som har herjet i Champions League for noen få år siden og en naborival som har veldig lyst til å vinne igjen. Det er kjempeartig. Nå får det briste eller bære. Nå går vi for å vinne hver kamp og nå er vi tøff i trynet. Vi er Askeladden som terger de store. Det skal vi gjøre hele veien inn, og så får vi se om det blir edelt metall eller om det bare nesten var bra nok, sier Michelsen.

Holder Molde som favoritt

Onsdag skal Kristiansund møte KFUM i cupen før Brann venter i Bergen til helga. Selv om det er Glimt som topper tabellen, så holder Michelsen naborivalen Molde som favoritt.

– Jeg har vært tydelig i hele år på at Molde vinner. Jeg tror fremdeles at de gjør det, selv om laget fra nord ser sylskarpe ut og selv om trønderne har begynt å få ferten av noe. Så har vi et nordmørslag som har blandet seg inn der, men mye kan fortsatt skje. Molde er likevel fremdeles favoritt i mine øyne, men de skal få det tøft.

– Hva skal til for at dere stikker av med gullet?

– Bare det å få det spørsmålet er fantastisk, svarer han og ler, før han fortsetter:

– Det er fordi vi har lave skuldre og er i angrepsposisjon. Det har vist seg før at det ikke alltid er favorittene som vinner. Vi har imidlertid hatt marginene med oss de to siste kampene. Uten disse poengene så hadde vi ikke vært med i dette selskapet. Vi er veldig opptatt av å gjøre alt for å vinne neste kamp. Gjør vi det så kan det bli artig til slutt.

– Da kan du love at det blir mer sang?

– Da skal jeg love at jeg skal synge. Og da blir det litt mer enn bare et par gloser.