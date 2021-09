Ny vending i forsvinningssaken: FBI med ransakelsesordre

CNN skriver mandag at FBI har utstedt ransakelsesordre av hjemmet til kjæresten til savnede Gabrielle «Gabby» Petito (22), Brian Laundrie, etter at det ble funnet levninger i området hvor hun ble meldt savnet.

Kjæresten forsvant selv i forrige uke etter at han først kom hjem alene fra parets ferietur. Samtidig med søket etter savnede Petito, har politiet lett etter kjæresten hennes i et område nær hjemmet hans.

Var på reise da hun ble borte

Petito og Laundrie la ut på en reise gjennom USA i juli i en ombygd varebil. Planen var å besøke nasjonalparker vest i USA. Politiet sier Laundrie imidlertid var alene da han kjørte bilen tilbake til sine foreldre i Florida 1. september.

Politiet var interessert i å komme i kontakt med ham i forbindelse med etterlysningen av Petito ti dager senere, men han var ikke samarbeidsvillig.

Saken ble enda mer komplisert da også Laundrie forsvant. Han ble sist sett av familiemedlemmer i Florida tirsdag.

Mer enn 50 politibetjenter søkte søndag for andre dag etter ham i et 24.000 dekar stort område i Sarasota County i Florida med mange turstier og teltplasser.

– Nyheten om Gabby Petito er hjerteskjærende, heter det i en kort uttalelse fra Laundries familie.

Funn av levninger

Det var søndag at FBI opplyste at levningene som ble funnet i et skogsområde i Wyoming i USA trolig trolig var 22 år gamle Gabrielle Petito.

Amerikanske myndigheter satte i gang et omfattende søk etter 22-åringen etter at hun forsvant mens hun var på tur med kjæresten. Familien meldte henne savnet 11. september, og nyheten utløste en enorm mobilisering i sosiale medier for å finne henne.

FBI opplyser at levningene ble funnet av politibetjenter som de siste to dagene har gjennomsøkt ulike campingplasser i nasjonalparken Grand Teton. Dødsårsaken er så langt ikke kjent, sier spesialetterforsker Charles Jones.

– Obduksjonen er ikke fullført, og vi kan dermed ikke si med 100 prosent sikkerhet at det er Gabby, men hennes familie er informert, sier han.

En talsperson sier på vegne av familien at den ber om tid til å sørge og at det kommer en offentlig uttalelse senere. Advokaten sier familien takker FBI, Grand Teton Search and Rescue og andre etater som har deltatt i søket.

– Familien vil være evig takknemlig, heter det uttalelsen.

Stoppet av politiet

Parets reise startet i juli fra Long Island. Målet var nå Oregon innen slutten av oktober, ifølge deres innlegg i sosiale medier, men Petito forsvant etter hennes siste kontakt med familien i slutten av august.

Tidligere samme måned ble paret stoppet av en politipatrulje i Moab i Utah etter melding om vold. I videoen offentliggjort av politiet, forklarer en opprørt Petito at hun slo til Laundrie i en krangel.

Politiet opprettet ikke sak, men paret blir bedt om å gå hver til sitt for natten. Laundrie sjekket inn på et motell, mens Petito ble værende i den ombygde varebilen.