NAV-direktøren: – Dette er tungt for oss

Mandag morgen rykket store styrker ut til NAV-kontoret på Danmarksplass i Bergen etter meldinger om at en mann hadde knivstukket to personer.

En kvinne i 50-årene ble noen timer senere bekreftet død. En annen kvinne i 30-årene kom fra knivangrepet med lettere skadet.

En mann i 30-årene er siktet for drap og grov kroppsskade.

– Dypt tragisk

NAV-direktør Hans Christian Holte er sjokkert etter angrepet.

– Dette er en dypt tragisk dag for hele NAV. Jeg har hele NAV med meg når jeg sier at vi føler en dyp sorg for det som har skjedd i dag. Vi tenker spesielt på familien til hun som ble drept og hun som ble skadet. Dette er tungt for oss, sier Holte til TV 2.

Holte sier at de systematisk jobber med sikkerhet i NAV.

– Vi hadde et tragisk drap på NAV Grorud i 2013, og siden da har det blitt jobbet mye med sikkerheten. Det er løpende vurderinger på hvordan dette best ivaretas. Vi skal også være et åpent tilbud for sårbare mennesker som trenger oss, men det skal ikke gå på bekostning av sikkerheten hos de ansatte i NAV, sier NAV-direktøren.

– Skulle ikke skjedd

Ifølge undersøkelser NAV har gjort har risikoen vært betydelig lavere de seneste årene.

– Men så skjer altså denne tragiske saken som ikke skulle skjedd, sier Holte.

NAV-direktøren sier at han ikke ønsker gå i detalj om sikkerhetsinstallasjoner, nettopp av hensynet til de ansatte.

– Men det er betydelige tiltak som er satt inn og det er egenskaper ved kontorene som brukes til besøk av brukere. Det er gjort ganske mye for at de fysiske omgivelsene skal være trygge, sier Holte.

Reiser til Bergen

Han understreker at de nå vil gå grundig inn i hva som har skjedd.

– Politiet vil etterforske saken, og vi vil ta lærdom av det som har skjedd. Det vi er opptatt av er å ta vare på de ansatte ved kontoret i Bergen. Jeg kommer til å reise dit tirsdag, sier Holte og legger til:

– Det er nok mange som har det tungt i NAV i dag. Vi skal jobbe godt med dette fremover. Både sørge over det som har skjedd og diskutere hvordan vi skal stå sammen og jobbe med sikkerheten fremover.