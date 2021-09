Sørensens enke: – Et ubegripelig sjokk

– Det var et helt ubegripelig sjokk, som rammet hele vår familie, sier Michelle Moestrup Sørensen i en uttalelse gjengitt av dansk TV 2.

Den tidligere danske toppsyklisten ble 37 år.

Han oppholdt seg i Belgia i forbindelse med sykkel-VM. Lørdag var han selv ute på en sykkeltur. Sørensen ble påkjørt av en bil og døde senere av skadene.

– Sorgen og savnet er ubeskrivelig stort. Ingenting kan lindre den vanskelige prosessen vi nå skal igjennom, sier Michelle Moestrup Sørensen.

En hel sykkelverden er i sorg etter den tragiske ulykken.

– Alle de fine ordene om Chris varmer veldig og hjelper i en forferdelig vanskelig tid. Han har rørt og begeistret mange med sin sykling, sine historier og sitt varme, herlige vesen. Det er tydelig at han har gjort en forskjell og brent seg fast i mange menneskers minne.

Chris Anker Sørensen avbildet i 2017. Foto: Nils Meilvang / Ritzau Scanpix

Sørensen etterlater seg kone og to barn.

– Jeg klarer rett og slett ikke tanken på at jeg ikke skal kysse min mann igjen, og at jentene aldri igjen skal klemme verdens beste far – for det var han. En vidunderlig far og en høyt elsket ektemann, sier Michelle Moustrup Sørensen.