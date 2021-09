Kraftig fall på Oslo Børs – hovedindeksen ned 2,35 prosent

Årsaken til fallet er at det kinesiske selskapet China Evergrande, som er ett av selskapene med høyest gjeld i verden, er nær konkurs, skriver NRK.

Det er også uro for situasjonen i USA, med frykt for inflasjon, stadig verre koronasmitte og muligheter for at sentralbanken begynner å trappe ned på krisetiltakene.

(©NTB)