– En svært trist og tragisk sak

Mandag morgen ble to personer knivstukket inne på et NAV-kontor på Danmarksplass i Bergen.

Begge de to var ansatte på NAV.

En kvinne i 50-årene ble noen timer senere bekreftet død. Det opplyste Vest politidistrikt i en pressemelding.

Politiet har varslet en pressekonferanse 16.30.

– Gjør det de kan

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen sier at dette er svært trist og tragisk sak.

– Våre tanker går først og fremst til ofrenes familier og kollegaer av de to NAV-ansatte. Både NAV og kommunen gjør nå det de kan for å følge opp de berørte, sier Røe Isaksen.

Statsråden opplyser at NAV har satt krisestab. En tydelig preget Røe Isaksen møtte pressen mandag ettermiddag.

PREGET: Det var en tydelig preget statsråd som møtte pressen etter knivdrapet på et NAV-lokale i Bergen. Foto: Silje Enghaug / TV 2

– Det vi har vært vitne til i dag er svært tragisk. En person er drept, og annen skadet. Det er nesten ufattelig å se for seg å miste noen, å få de revet bort så brutalt og rått, sier Røe Isaksen.

Statsråden sier det er naturlig at man nå ser på rutinene til NAV og etaten.

– Det er helt naturlig at vi i kjølvannet av en så tragisk sak, går opp saken fra vår side og NAV sin side om det er noe som må gjøres og forbedres, sier Røe Isaksen.

Statsråden sier det er for tidlig å si om det var for dårlig sikkerhet knyttet til det aktuelle NAV-lokalet.

– Det er dessverre en realitet at ansatte i en del offentlige tjenester er utsatt for trusler. Noen utsettes også for vold, og i dag har vi sett et tragisk utfall av det, sier han.

– Dypt tragisk

Ap-leder Jonas Gahr Støre er også preget etter drapet på den NAV-ansatte kvinnen.

– Nyheten om at to kvinner i dag ble knivstukket på jobb i NAV i Bergen, er dypt tragisk. En av kvinnene døde, den andre er skadet. Tankene går først og fremst til de etterlatte, men også til kolleger og NAV-ansatte landet over, som jeg har lært å kjenne som dyktige fagfolk som er tilstede for og hjelper mennesker i sårbare livssituasjoner, ofte under vanskelige forhold, skriver Støre på Facebook.

Den påtroppende statsministeren sier at saken minner oss om at mange som går på jobb i fellesskapets tjeneste, innen helse, eldreomsorg, barnevern og andre viktige offentlige tjenester, kan være utsatt og oppleve utrygghet.

– De fortjener at vi gjør det vi kan for at de skal være trygge på jobben, og de fortjener vår dype respekt og takknemlighet, skriver Støre videre.