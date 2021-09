Funn av død person i Vågå

I en pressemelding skiver Innlandet politidistrikt at det mandag ble funnet en død person sør for Tesse i Vågå kommune. Det var en jeger som fant den døde personen.

I pressemeldingen skriver politiet at en person ble meldt savnet i et nærliggende område i juni i år, og at politiet undersøker om dagens funn kan knyttes til den savnetmeldingen. De pårørende til den savnede personen er orientert om funnet.

– Politiet har i dag vært på funnstedet med krimteknikere for å gjøre undersøkelser i saken. Personen som er funnet er ikke identifisert, og dette vil kunne ta noe tid, skriver politiet.