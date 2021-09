Mange blir overrasket når de finner ut hvilken idrett Lotte driver med

Lotte Pedersen og Rebekka Haukali opplever at flere blir overrasket når de forteller at de spiller ishockey på toppnivå. Nå håper de flere jenter ser at også de kan spille hockey.

Fredag serieåpnet Oilers Kvinner Elite hjemme mot Grüner Damer. Lørdag og søndag spillere lagene to kamper til, som vises på TV 2 Play.

Lotte Pedersen og Rebekka Haukali er to av spillerne på Oilers-laget som i år igjen vil kjempe om gullet.

De begynte begge på hockey før de begynte på barneskolen og har spilt sammen siden.

18-åringene skryter av miljøet i Stavanger, og hvordan det legges til rette for at både jenter og gutter kan drive med ishockey.

– I Stavanger er det veldig gode forutsetninger for at jenter kan spille hockey, sammenlignet med flere andre steder i Norge. Her er det jentelag i alle aldre. Vi må ikke bare spille med guttene og bli skvist ut der, sier Pedersen.

Satsingsfelt

Tidligere denne uken kunne vi lese om Manglerud som ikke har plass til jentene, og om Sparta som måtte legge ned deres kvinnelag.

I Stavanger er situasjonen en annen.

420 jenter er registrert i breddeklubben Stavanger Hockey.

Elite-laget har vært landets beste, og tidligere i år ble laget en del av Stavanger Oilers med base i DNB Arena.

– Vi har hatt en sport som har vært veldig, veldig mannsdominert i veldig lang tid. Nå skal Stavanger Oilers ta imot kvinnelaget som vi håper vil løfte nivået nasjonalt og internasjonalt, sa styreleder i Stavanger Oilers, Tore Christiansen, den gangen.

Bedre fasiliteter, mer ressurser til trenere og bedre utstyr ble lovet.

Oilers mener alvor. De mener det er på tide at det det satses mer på kvinnene i norsk hockey.

– Stavanger Hockey har gjort en fenomenal jobb over lang tid. Det er utrolig bra. Vi ønsker å hjelpe til og få frem at dette er idrettsutøvere på lik linje med gutta, men de har ikke fått samme muligheter. Vi vil løfte norsk kvinnehockey til en høyere standard, sier daglig leder i Oilers, Terje Haukali.

ÅRETS LAG: Lagbilde av årets Stavanger-lag. Foto: Bård Berntsen

– Oi!

Begge de to 18-åringene, Pedersen og Haukali, begynte med hockey fordi de er fra familier med tidligere hockeyspillere og folk som er aktive i hockeymiljøet.

– Jeg tror det er mange som ikke vet at også jenter spiller hockey. Det spørs nok veldig hvor du er fra i landet. Det er ikke alle steder det er lagt opp til at jenter kan spille hockey, sier Pedersen.

Heller ikke Haukali tror hockey er et naturlig forslag i alle hjem for hvilke idretter datteren kan begynne på.

– Jeg føler at de som starter må ha noen i familien som har spilt det før, og som introduserer de for idretten. Det er nok ikke like naturlig for jenter å begynne på hockey, som for eksempel håndball, fotball eller turn, sier hun.

De opplever begge at folk blir overrasket når de forteller at de spiller hockey på toppnivå.

– Jeg føler at mange tenker på hockey som en tøff og kul idrett, så hvis jeg sier at jeg spiller til folk som ikke kjenner meg, får jeg ofte reaksjoner som "Oi! Hockey". Hadde det vært håndball eller fotball hadde det ikke vært samme reaksjon, sier Pedersen.

VIL INSPIRERE: Rebekka Haukali håper flere jenter blir inspirert til å begynne med hockey. Her er hun i aksjon på isen. Foto: Bård Berntsen

Håper å inspirere andre

Lagvenninnene synes det er fint at TV 2 nå viser kampene deres. De håper det kan være med å øke interessen for kvinnehockey.

– Det kan være små jenter som ser på tv en lørdag og plutselig fanger opp at vi spiller. Jeg tror det er veldig viktig for jentehockeyen at kanaler tar ansvar og viser at det finnes flere jenter rundt i Norge som spiller hockey, sier Haukali.

Hun mener at det er et behov for kvinnelige forbilder i norsk hockey.

Kanskje er det nettopp hun som nå vil inspirere unge jenter til å begynne med hockey.

Nå er i hvert fall gulljakten i gang for Oilers-kvinnene.

Lørdagens kamp, Oilers-Grüner, ser du på TV 2 Sport 2. Sendingen starter 14:00.