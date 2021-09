Har ikke plass til jentene – nå reagerer de på kommunens prioritering

Se flere kamper i Fjordkraft-ligaen på TV 2s kanaler og Play tirsdag.

Forbi skolegården til en av Norges største barne-og ungdomsskoler finner vi hjemmearenaen til Manglerud Star. U 12-laget er godt i gang med sin is økt denne ettermiddagen.

–Jeg synes det er morsomt å spille. Det er et veldig godt lagmiljø her, sier Aydin (11)

–Vi er ganske gode, legger Samuel (11) til.

Sprengt kapasitet

Gutta er to av nær seks hundre hockeyspillere som skal skvises inn på én isflate i løpet av uka.

– Her er det full aktivitet fra halv sju så holdes det gående hele dagen frem til klokka elleve om kvelden så det er høy utnyttelsesgrad, sier U 12-trener, Trygve Kvarme.

Manglerud Star har måttet se seg nødt til å kutte ned på istiden og på antall økter til flere av lagene.

– Jeg synes vi har litt lite istid. Jeg kunne ønsket meg fire økter i uka, sier 11 år gamle Storm.

Mathias Trygg vokste opp i Manglerud ishall. Han er en av flere som lenge har ønsket seg en ny hall.

–Her i hallen er det sprengt. Jeg tror det er mange som skulle ønske de kunne få mer istid. Så vil man satse på jentehockey, men det har man ikke kapasitet til akkurat nå

For dersom jentene skal satses på, må noen "kastes ut" av den allerede sprengte kalenderen.

Kom med gladmelding på direkten

På TV 2s hockeysending, torsdag 16.september, kom Byråd for kultur, idrett og frivillighet med en hyggelig hockeynyhet på direkten.

BYRÅD: Omar Samy Gamal Foto: TV 2.

– Nå har vi satt av penger til å få på plass en fersk, ny hall på Løren. Vi får også til en utendørs kunstløparena, sa byråd Omar Samy Gamal.

Men på Manglerud reagerte de kraftig på at ikke de stod høyere opp på prioriteringslista.

– Jeg synes det er hyggelig at Hasle/Løren får gode fasiliteter, men jeg ble veldig overrasket at de fikk en hall mens vi her på Manglerud har et veldig stort behov på vegne av tre bydeler.

Manglerud Star er i dag et knutepunkt for tre bydeler som dekker opp mot 150.000 innbyggere. De følte de kunne dekket et større behov for barn- og unge med nye isflater.

– Hvorfor blir ikke Manglerud Star prioritert?

– Bakgrunnen for prioriteringen er at det var prekært å skifte ut hallen til Hasle/Løren. Så forstår jeg godt utålmodigheten til Manglerud Star. Vi skal i dialog med de for å se om vi kan komme frem til en løsning, bekrefter byråden.

Oslo er en av byene som har aller størst etterslep på idrettsanlegg i landet.

– Det jobber vi dag og natt for å ta igjen, men det tar tid. Vi har en behovsplan og den er avgjørende for hva vi prioriterer, sier Gamal.

– Kjempeskuffa

Tina Rødahl leder aksjonsgruppa, "Ja, til et grønt og varmt Manglerud." Hun har med flere jobbet for å flytte Manglerud Stars hjemmearena til Ryen og inkludere hallen i en idrettspark bestående av to isflater, flere idrettshaller og baner.

– Vi mener at å utvikle Ryen til en idrettspark er et veldig viktig steg for å inkludere enda flere barn og unge i Oslo. Det ligger i et kollektivt knutepunkt, det vil ikke være et egnet sted for å bygge boliger, men et fantastisk sted for å få enda flere til å ta del i idrettens beste egenskaper.

Manglerudhallen ligger akkurat nå bak en skolegård, tett inntil en miljøpark som gjør utvidelse utfordrende. Aksjonsgruppa har fått med seg næringslivet på laget som ønsker å bidra finansielt til prosjektet, men det har vært vanskelig å få respons fra politikerne.

SKUFFET: Tina Rødahl leder aksjonsgruppa, "Ja, til et grønt og varmt Manglerud." Foto: Kristin Grønning / TV 2

– Det er aktører som vil bidra, men der sier de at kommunen må komme på banen. Vil kommunen få hjelp finansielt er det lurt at de følger opp våre henvendelser.

Hun er skuffet over byråden som hun opplever overser Manglerud Stars mange henvendelser og purringer.

–Jeg er kjempeskuffa. Jeg vet og min erfaring er at når politikere kommunen, innbyggerne går sammen for å få til noe så kan det bli veldig bra, men jeg synes det er synd at byråden ikke svarer opp våre henvendelser.

– Det har ikke vært systematisk eller med mening. Vi forsøker å svare så snart som mulig, men mange tar kontakt med oss og ønsker møter. Vi skal ha et møte neste uke og det ser jeg veldig frem til, sier byråden.

Etter TV 2s henvendelse mottar klubben og aksjonsgruppen en mail fra byrådet for byutvikling hvor de uttrykker en intensjon om å få til et møte.

– Manglerud er et knutepunkt og tilbyr aktivitet ikke bare for nærområdet, men også for andre bydeler. Nå er det sprengt på kapasitet. Skal vi klare å inkludere flere barn må vi tenke større og vi trenger flere idrettsanlegg, sier Rødahl.