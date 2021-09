Pål (30) var Norges store Formel 1-håp: – Da bilen var bra, knuste jeg alle

– Jeg følger godt med på Dennis. Det er helt sykt og veldig, veldig spennende å se på hva han får til, sier Varhaug.

Den nå 30 år gamle rogalendingen kommer til å sitte klistret til skjermen når Dennis Hauger etter alle solemerker sikrer seg Formel 3-mesterskapet til helgen.

Neste år venter Formel 2 for 18-åringen fra Aurskog.

Bråstopp med profilert lagkamerat

Det er bare to nordmenn som har prøvd seg på racingsportens nest øverste nivå før ham: Thomas Schie, som konkurrerte i Formula 3000 i 1997 – og Varhaug, som fikk prøve seg i GP 2 i 2011.

PROFIL: Romain Grosjean ble for mange et kjent fjes i Netflixs Formel 1-dokumentar «Drive to Survive». Varhaug peker på han som en av hovedårsakene til at Formel 1-drømmen glapp. Foto: Jeff Roberson / AP

– Det var spesielt. Veldig stort å være så nærme drømmen om Formel 1, forklarer han.

Etter å ha vunnet Formel Renault, som tilsvarer Formel 4, vant Varhaug ett løp i GP 3 – før han kom seg til GP 2.

I det franske DAMS-teamet ble han lagkamerat med Romain Grosjean, som både før og etter han var lagkamerat med Varhaug i 2011 har figurert i Formel 1, og blitt profilert gjennom Netflix-suksessen «Drive to Survive».

I Formel 2 ble det bråstopp for Varhaug.

Det ble nemlig ikke ett eneste poeng på de 18 løpene han kjørte. Varhaug mener «alt» handlet om Grosjean i teamet, selv om han ble lovet at de skulle sidestilles før sesongen.

Ble bortprioritert: – Hva faen?

To bemerkelsesverdige hendelser på to uker våren 2011 stikker seg ut.

– Det startet i Barcelona. Jeg kom foran Grosjean. Etterpå fikk jeg kjeft fordi jeg ikke hadde sluppet ham forbi meg. Jeg fikk helt hakeslepp, husker jeg. Vi skulle jo være likestilt. Bare fordi jeg slo ham, så ble det sånn. Hva faen? spør han, før han fortsetter:

– Så dro vi videre til Monaco. I en av de siste svingene havnet jeg i en lang kø. Da jeg kom til den nest siste svingen, kom Grosjean bak meg. På radioen, rett før han var bak meg, kom beskjeden: Grosjean kommer. Jeg fikk beskjeden veldig sent, og prøvde å svinge til siden så mye jeg kunne. Men det var veldig trangt, erindrer Varhaug.

VAR BRENNHET: Varhaug ble omtalt som tidenes største motorsporttalent i Norge. Her hilser han på kronprinsesse Mette-Marit på Kongeskipet i 2009. Foto: Friestad, Jonas Haarr / NTB

Like etter smalt derfor Grosjean inn i bakhjulet til Varhaug. Franskmannens bil fløy like over lagkameraten.

– Hjulet snittet hodet mitt. Hadde det vært snakk om fem centimeter til siden, så hadde jeg vært død. Jeg hadde dekkmerker på hjelmen min, forteller han.

Like etter ble han kalt inn på teppet til lagledelsen.

– Jeg ble skjelt ut. Jeg skjønte ingenting. Hvordan i helvete kunne de skylde på meg? Det var i tillegg han som fikk straff av dommerne.

I ettertid hevder Varhaug at teamlederen den gang har beklaget hendelsene overfor ham, men det ble uansett aldri noen ny sjanse i Formel 2 for den norske unggutten.

– Knuste dem alle sammen

– Men var du egentlig god nok til å oppnå Formel 1-drømmen?

– Ja, det mener jeg. Da jeg hadde en bra bil, så kjørte jeg fra de fleste. Og når jeg prøvde meg på GP 3-nivå igjen i 2014, mot Esteban Ocon (Formel 1-fører for Alpine) og flere andre sterke førere, så knuste jeg dem alle sammen på preseason-testene, forteller han.

DEN NYE: Nå er det Dennis Hauger som er på alles lepper. 18-åringen har dominert Formel 3-mesterskapet totalt i årets sesong. Foto: Annika Byrde / NTB

Formel 1-ekspert og kommentator for Viasat, Atle Gulbrandsen, var rådgiver for Varhaug første halvdel av GP 2-sesongen i 2011.

Han peker på tre årsaker til at Varhaug aldri nådde helt opp.

– Pål var en svært god racerfører, men hadde ikke nok løp hvor han var helt i toppen for å få sjansen i Formel 1. Det andre er at han aldri var tilknyttet et Formel 1-team, slik som Dennis Hauger er gjennom Red Bull. Da blir det veldig vanskelig. I forlengelsen av det kommer også det tredje problemet: At det blir tøft økonomisk når du står utenfor på den måten, forklarer Gulbrandsen.

Savner racingsporten: – Misunnelig

En sesong i Formel 2 kostet den gang 15 millioner kroner. Ti år senere koster det Dennis Hauger rundt 20 millioner kroner.

– Fordelen til Dennis er at Red Bull tar mye av den regningen, forklarer Gulbrandsen.

Det ligger i kortene at Hauger fortsetter som Prema-fører i Formel 2. Gulbrandsen er skråsikker på at Hauger ikke kommer til å måtte gjennomgå samme scenario som Varhaug opplevde med Grosjean.

– Nei, det kan jeg ikke se at skal skje. Det sørger Red Bull for. Han kommer ikke til å kjøre i et team der han ikke blir prioritert, poengterer Gulbrandsen.

I dag er kontrastene på de to nordmennenes liv store. I helgen kan Hauger sikre seieren i Formel 3-mesterskapet i russiske Sotsji.

Varhaug på sin side jobber som fugetetter i familiebedriften. Mens TV 2 plinger på tråden, jobber han med et tunnelprosjekt i Bergen.

– Kjenner du noen gang på misunnelse over medvinden Dennis Hauger opplever om dagen?

– Egentlig ikke. Eller ja, jeg er jo misunnelig på at han får drive med det jeg holdt på med og gjør det så bra. Jeg savner det jo veldig. Å kjøre, fighte og leve i det som var det gøyeste jeg visste i livet mitt. Å kjenne på den følelsen, er jeg veldig misunnelig på. Men jeg er ikke sjalu eller noe sånn, for jeg unner ham alt det beste. Jeg håper han kommer helt fram, så jeg kan reise på løp og heie på ham, humrer 30-åringen.