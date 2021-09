Politiaksjon ved kjøpesenter i Bergen etter melding om person med våpen

– Klokken 14.19 fikk vi melding fra publikum om en person som var observert med en våpenlignende gjenstand på Oasen kjøpesenter i Bergen, skriver Vest politidistrikt i en pressemelding.

Politiet rykket da ut med store styrker, og pågrep en person på stedet.

– Vi fikk kontroll på en mistenkt mann i 20-årene i nærheten av stedet. Mannen ble anholdt uten dramatikk. Politiet undersøker omstendighetene i saken. Det er ikke meldt om personer som er blitt truet eller skadet, skriver politiet videre.

I tillegg til å være bevæpnet, iførte politiet seg skjold og hjelmer. Hundepatrulje var også på plass.

– Vi fikk melding om en person som var observert med skytevåpen inne på Oasen, sa innsatsleder John Endre Skeie Bergensavisen i 15-tiden mandag ettermiddag.

Skeie sier at politiet sendte ut melding om pågående livstruende vold, men at de på vei til Oasen fikk beskjed om at ingen er kommet til skade.

– Vi har funnet et stikkvåpen, ikke skytevåpen, sier Skeie.

Brannvesenet ble også tilkalt til kjøpesenteret, opplyser vaktkommandør Helge Lund, til TV 2.

– Vi fikk melding om at politiet ønsket bistand fra brannvesenet. Vi var der i noen minutter og så ble vi dimittert.