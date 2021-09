Frigir navn etter dødsulykke i Trondheim

I samråd med de pårørende frigir politiet navnet på personen som omkom i en påkjørsel på Byåsen i Trondheim fredag formiddag. Den omkomne er 82 år gamle Birger Julian Tråsdal fra Byåsen.

Det var rundt kvart over elleve fredag formiddag at politiet i Trondheim fikk melding om en alvorlig ulykke i Karolinerveien i Trondheim. Meldingen gikk på at en person var blitt påkjørt av en lastebil.

Om lag en time senere meldte politiet at fotgjengeren var bekreftet død.