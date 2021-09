Prinsesse Beatrice har blitt mor for første gang

Buckingham Palace deler gladnyheten om at prinsesse Beatrice (32) og mannen Edoardo Mapelli Mozzi (38) har fått en datter.

Babyen kom til verden 18. september og ble født på Chelsea and Westminster Hospital som ligger i London.

– Hennes kongelige høyhet og barnet hennes har det bra begge to, og paret gleder seg til å presentere datteren sin for storebroren Christopher Woolf, melder Buckingham Palace på deres hjemmeside.

TAKKER SYKEHUSET: Buckingham Palace melder at alt står bra til med både mor og datter, og at prinsesse Beatrice takker sykehuset for jobben de har gjort. Foto: Steve Parsons

Dette er deres første barn sammen, men Mapelli Mozzi har sønnen Christopher på fem år fra et tidligere forhold.

Både prinsesse Beatrice og Mapelli Mozzi sender sin takk til sykehuset og sier at de tok godt vare på dem på fødestua.

I mai delte Buckingham Palace nyheten om at prinsesse Beatrice var gravid og ventet barn til høsten.

Beatrice av York er barnebarnet til dronning Elisabeth II, og hennes datter blir dronningens tolvte oldebarn.

BARNEBARN: Prinsesse Beatrice er et av barnebarna til dronning Elisabeth II. Her er de sammen med Edoardo Mapelli Mozzi og hertug av Edinburgh, Philip. Foto: Pool

Det er ikke forventet at den nyfødte babyen vil få utdelt en kongelig tittel, men deres datter vil uansett få en tittel på grunn av sin far skriver The Mirror.

Mapelli Mozzi er nemlig en italiensk greve og alle hans barn vil enten få titler som greve eller grevinne.