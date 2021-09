OL-vinner var fullvaksinert og tok alle forholdsregler – havnet på sykehus med covid-19 i Italia

OL-vinner Madison Wilson forteller at hun ble innlagt på sykehus, alvorlig syk med covid-19, under International Swimming League (ISL) i Italia.

Madison Wilson vant gull med Australia på 4x100 meter fri stafett i OL i Tokyo i sommer og var naturlig nok høyt oppe.

Men nå avslører 27-åringen at hun har opplevd en skikkelig nedtur, bare noen måneder etter det store høydepunktet. Under International Swimming League (ISL) i Italia ble hun innlagt på sykehus med alvorlig covid-19-sykdom.

Wilson forteller at hun er fullvaksinert mot korona og tok alle smittevernhensyn det er mulig å ta under stevnet. Likevel ble hun smittet og så syk at hun ble innlagt på sykehus.

– Jeg føler meg ekstremt uheldig, men jeg mener samtidig at dette er et stort «wake up call». Covid er en alvorlig ting, og når det treffer deg, så treffer det deg hardt, skriver australieren på Instagram under et bilde hun har lagt ut av seg selv på sykehuset i Italia.

– Det ville vært idiotisk å si at jeg ikke var redd. Jeg er heldigvis så heldig at jeg har fått støtte og varme fra både familier, venner og supportere. Jeg kan ikke tro hvor mye varme jeg har mottatt, og jeg føler at jeg alltid vil skylde disse menneskene noe, fortsetter Wilson.

Wilson konkurrerer for LA, og måtte stå over runde åtte i ISL i Napoli på grunn av koronasykdommen.

– Det har vært noen helt galne måneder, og jeg har vært langt nede både fysisk og psykisk, innrømmer svømmeren.

Støtten fra lagvenninnene og støtteapparatet har betydd mye under sykdomsperioden.

– Jeg vil spesielt takke den utrolige LA-familien, dere vil aldri se et lag med større hjerte enn deres. Nå trenger jeg å hvile en periode, men jeg skal før eller senere være klar til å slå tilbake, sier den koronarammede svømmeren.