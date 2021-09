Arve Tellefsen (84): – Jeg gruer meg til å snakke om det vanskelige i livet

Arve Tellefsen (84) har vært Norges fremste klassiske musiker i nærmere 70 år. Han er et ikon og norsk felleseie som har betydd mer for den klassiske musikken enn noen andre her til lands.

Mistet søsteren

Denne høsten skal fiolinisten ut på turné med forestillingen «Et musikerliv», basert på et unikt liv på godt og vondt.

SENTIMENTAL: Arve Tellefsen og en litt yngre utgave på lerretet under generalprøve i Stavern. Foto: Morten Kristoffersen/TV 2

– Det gruer jeg meg litt til, for jeg har hatt en del oppturer, men har også hatt en del nedturer. Det kan være vondt å gå tilbake på sånne ting, så jeg både gruer og gleder meg, forteller Arve Tellefsen til TV 2.

VERDENSKLASSE: Arve Tellefsen spiller en melodi til ære for TV 2 i Stavern. Foto: Morten Kristoffersen/TV 2

Et av de vanskelige temaene som berøres i forestillingen er da Arve mistet storesøsteren Kari da han var syv år gammel. Søsteren drømte om å bli pianist, men hun fikk giktfeber som gikk over i betennelse i hjerteposen, og hun døde bare ni år gammel.

Lang karriere

I desember fyller Arve Tellefsen 85 år, og timingen med dette showet kunne ikke vært på et bedre tidspunkt. Han har lenge hatt lyst til å samle opp tråder fra sitt liv både på og bak scenen.

– Det var ikke skrevet i stjernene at jeg skulle reise rundt og spille fiolin i hele verden, der jeg gikk i Kirkegata i Trondheim, det er så rart å tenke tilbake på.

«ET MUSIKERLIV»: Arve Tellefsen blir intervjuet av NRK-journalist Arvid Erikstad under generalrøven til forestillingen i Stavern. Foto: Morten Kristoffersen/TV 2

Jeg har hatt mye flaks og vært heldig med helse og veivalg som har brakt meg til et innholdsrikt liv, sier Tellefsen.

Ingen pensjonist

Han har spilt for tusenvis, reist verden rundt og lokket publikum inn i verden hvor melodiene har nådd langt ut over scenekanten. Han spiller fortsatt mye rundt på forskjellige arrangementer og har ikke tenkt å gi seg riktig enda.

LATTER OG GLEDE: Arve brer om seg med sitt gode humør på scenen i Stavern. Foto: Morten Kristoffersen/TV 2

– Jeg føler meg ikke som en pensjonist, men jeg burde gjøre det så lenge som jeg har spilt. Så lenge jeg har glede av å spille, holder jeg på så lenge folk har glede av å høre på meg, forteller han.

Wenche Foss

Arve Tellefsen har spilt i en rekke begravelser til mange mennesker i Norge. Han spilte også i begravelsen til Wenche Foss i 2011. Av henne fikk han et godt råd om hva han kunne si på sine eldre dager som artist.

– Jeg har begynt å si det samme som Wenche Foss brukte å si på slutten. Hvis jeg blir spurt om å komme til et sted, så sier jeg at jeg kommer gjerne hvis jeg er i live. Da var det en som sa forleden: – Hvis du ikke er i live, har du en annen du kan anbefale oss, avslutter Arve Tellefsen til TV 2.