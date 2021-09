Teslas «pilot-ratt» testet: – Ikke helt overbevist

Tesla-sjef Elon Musk er ikke redd for å skape liv og røre – eller kontroverser. Tidligere i år viste han nye Model S og Model X med et ratt som manglet toppen. Tilsynelatende inspirert at det man finner i et fly eller en racerbil.

«Pilot-rattet» ble av enkelte oppfattet mest som en spøk. Men Musk kunne fortelle at det ville bli tilgjengelig med produksjonsmodellene.

I USA er disse nye modellene nå kommet på markedet. Det anerkjente forbrukermagasinet Consumer Reports, har fått tilgang til en Model S- med et slikt ratt.

Planen deres er å teste dette ut over lengre tid, og komme med en grundig konklusjon på om det er bra, eller ikke.

Men allerede etter kort tid, har de valgt å dele noen av førsteinntrykkene sine.

Fordelen

I en video Consumer Reports har lagt ut på YouTube, kommer de med betraktningene som er gjort av magasinets ti journalister, så langt.

Den store fordelen med et slikt ratt, forteller de, er at du har bedre oversikt framover. Den øverste delen av rattet er ofte i konflikt med instrumentene. Det slipper man her.

Men basert på videoen, er også dette den eneste fordelen ...

I tillegg til hjulene på hver side, er det flere touchknapper på rattet – til blant annet blinklys, horn, lys, vindusspylervæske og talestyring.

Vanskeligere å svinge

Ulempen med et slikt ratt, er at det er vanskeligere å få fullt rattutslag. På vei inn og ut av oppkjørsler og parkeringshus. Consumer Reports mener at det blir mer krøkkete med store svinger og vanskeligere å gjøre spontane endringer underveis.

I tillegg har blinklyshendelen blitt fjernet. I stedet har du to knapper for dette på rattet.

Innimellom kan det bli riktig så forvirrende ...

Forvirring

Hvis du for eksempel skal sette på blinklyset når rattet er opp-ned, er knappene plutselig på motsatt side av det de pleier å være. I tillegg må du huske hvilken av knappene du skal bruke, når rattet er opp-ned.

Hornet og vindusspyleren er også berøringssensitive knapper – som byr på noen av de samme utfordringene som blinklysene.

Consumer Reports understreker at dette er førsteinntrykk. De skal kjøre bilen tusenvis av kilometer for å se hvordan løsningen fungerer over tid.

I nye Model S og X går også Tesla bort fra stående skjerm til infotainmentsystemet. Nå er det en delvis integrert, liggende skjerm.

Til Norge

Blant de andre nyhetene som kan være verdt å nevne, er at girspaken er fjernet. Nå skal bilen selv velge gir, basert på hva den tror sjåføren ønsker. Men du kan også velge gir via venstre del av skjermen på dashbordet.

Toppmodellen av Model S heter Plaid, får over 1.000 hestekrefter, og klarer 0-100 km/t på 2,1 sekunder, toppfarten er 322 km/t - og rekkevidden 637 kilometer. Prisene på denne starter på 1,3 millioner kroner. Long Range-modellen koster drøyt 920.000 kroner – klarer 0-100 km/t på 3,2 sekunder og rekkevidde på 657 kilometer.

2022-utgaven av Model X starter på 1.049.900 kroner - og har rekkevidde på 580 kilometer.

Nye Model S og Model X er ventet til de første kundene Norge i løpet av første kvartal neste år. De som bestiller nå, kan trolig forvente å få bilen sin i midten av 2022. I den norske konfiguratoren til Tesla, vises bilen med "pilot-rattet".

Utvendig er det svært få endringer fra dagens modell.

