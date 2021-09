Vil ikke bli partileder i KrF

Ida Lindtveit Røse har blitt pekt på som en joker i lederdiskusjonen i KrF. Nå avviser Røse at hun blir partiets neste leder.

Fylkesleder i Viken KrF, Ida Lindtveit Røse har av flere blitt trukket fram som en mulig etterfølger av Kjell Ingolf Ropstad. Men Røse har ingen planer om å lede partiet nå.

– Det er veldig hyggelig bli trukket frem som aktuell lederkandidat og jeg vil gjerne ta de rollene partiet vil ha meg til, men jeg tenker det ikke er aktuelt nå.

Hun mener det er viktig at partilederen også sitter på Stortinget.

– Det er naturlig at en leder sitter i stortingsgruppa, sier hun til TV 2.

Utenom Ropstad, har partiet kun Dag Inge Ulstein og Olaug Bollestad som stortingsrepresentanter for neste periode.

Røse mener dermed det må bli en av disse som leder partiet videre. Men hvem av dem hun foretrekker vil ikke fylkeslederen si noe om.

Vil ikke avklare

Nestleder Olaug Bollestad tok mandag over statsrådsposten til Ropstad som barne- og familieminister. Hun ønsker likevel ikke å erklære seg selv som lederkandidat.

– Jeg har så stor respekt for partiets prosedyrer at jeg ønsker å ta de svarene til de rette foraene i partiet.

– Ønsker du å bli partileder?

– Det skal jeg svare i den prosessen som skal gå i partiet og jeg skal svare partiet først.

Bollestad ønsker heller ikke å kommentere om hun er enig med Røse i at den neste lederen bør sitte som stortingsrepresentant. Hun mener det blir opp til partiet å avgjøre.

– Jeg vil ikke kortslutte noen prosess ved å gå ut og si det ene eller andre, sier nestlederen.

Ropstad annonserte lørdag at han trekker seg som både partileder og statsråd. Det skjer etter at Aftenposten har kommet med flere avsløringer om hvordan KrF-politikeren har gitt feil opplysninger om boutgifter, noe som førte til at han slapp å betale skatt.