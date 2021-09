Holunds sønn ble alvorlig syk: – Det var tungt å vite at han hadde det så vondt

Verdensmester Hans Christer Holund var i Italia da sønnen ble lagt inn på sykehus for andre gang på kort tid.

– Jeg har fått et litt annet syn på livet, sier Holund, som for første gang forteller om dramaet på hjemmebane.

Det begynte med noe så uskyldig som at ett-åringen, Håkon, veltet en kaffekopp på kjøkkenbordet hjemme hos mamma Anne Marie Dalen og pappa Hans Christer Holund.

– Håkon fikk brannskader, og det var selvfølgelig veldig vondt. Verre var det at han fikk infeksjon i det såret og det ble en uke på sykehus, forteller Holund.

Da ble det heller ingen start for 32-åringen i Blinkfestivalen.

Men dramaet på hjemmebane var ikke over med brannskaden:

– Det ble en ny runde på sykehus nå i september. Da var jeg på samling med landslaget i Livigno i Italia. Håkon fikk en alvorlig form for akutt ørebetennelse, så da var det rett inn på sykehus – og jeg måtte avbryte høydeoppholdet og dra hjem. Men, sånn er det å ha barn.

– Hvordan var hjemreisen når du visste at Håkon var alvorlig syk?

– Det var langt hjem! Det var mye usikkerhet, jeg fikk informasjon gjennom meldinger eller korte samtaler. Jeg innrømmer at jeg var veldig redd. Jeg opplevde det som ganske dramatisk. Hvis du ikke blir behandlet raskt nok, så kan du få varige skader. Så, ja, det var en skummel situasjon. Det var tungt å vite at han hadde det så vondt. Det verste som kan skje meg er jo at det hender noe med Håkon.

– Hvordan går det med junior nå?

– Han har kommet hjem fra sykehus og har det mye bedre. Han er seg sjøl igjen! Nå er han på noe vi kaller «pappa-diett», som betyr sjokolade, sjokoladekake og alle andre godsaker for å bli sterkere i kroppen.

– Hvilke tanker gjør du deg etter slike opplevelser?

– Alt blir smått i forhold til når det skjer noe med barn og familie. Ja, det var selvsagt kjedelig å avbryte høydesamling i Italia, men egentlig kommer det i andre-, tredje- eller fjerderekke. Det betyr ingenting i forhold til når barna dine blir rammet som Håkon ble. Jeg har iallfall fått et annet perspektiv på livet og hva som er viktig. Så, jeg får bruke tiden fram til OL best mulig.

32-åringen ble verdensmester både i 2019 og 2021. Det er etter en tøff intervalløkt at han snakker om dramaet i hjemmet denne sommeren.

– En vanlig arbeidsdag. Så får resultatet bli et godt eller dårlig OL.

– Det som har skjedd har ikke endret mål for vinteren?

– Nei.

– OL-gull på femmila?

– Stemmer!