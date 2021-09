Anmeldt flere ganger: – Lar forholdene bli forferdelige før de griper inn

Søndag fortalte TV 2 om et kattehold i Høyanger i Sogn og Fjordane, der samtlige av kattene var syke og hadde helseplager.

Den lokale Dyrebeskyttelsen meldte fra om katteholdet til Mattilsynet, som lot kvinnen beholde kattene.

Men saken startet ikke der. Tidligere i sommer, før kvinnen flyttet til Høyanger, bodde hun på en øy utenfor Bergen.

En fredag i juli ble Dyrebeskyttelsen Norge, Bergen og Hordaland kontaktet av noen som hadde funnet en katt med seks kattunger i naustet sitt.

BEKYMRET: Styreleder i Dyrebeskyttelsen Norge, Bergen og Hordaland, Inger Johanne Graff, anslår at det var 40 katter i leiligheten. Foto: Privat

De dro til stedet og hentet kattungene, og begynte arbeidet med å finne ut hvem som eide dem.

– Vi fikk tips om et hus med fryktelig mange katter, forteller styreleder i Dyrebeskyttelsen i Bergen og Hordaland, Inger Johanne Graff.

– Poppet opp i alle retninger

To representanter fra Dyrebeskyttelsen dro til huset, og informasjonen viste seg å stemme godt.

– Det bare krydde av katter. Vi klarte ikke telle hvor mange dyr det var, de bare poppet opp i alle retninger, forteller Graff.

Basert på anslag fra de som var på stedet, var det rundt 40 katter i huset. Flere av dyrene hadde helseplager og fremstod i dårlig form.

– Det var en kattunge som så ut som den var død. Den bare lå der helt utslått. Det gjør sterke inntrykk når du ser dyrene som lider, har det vondt og er syke.

Øyebetennelse og øremidd

Tre av kattungene ble umiddelbart tatt med av Dyrebeskyttelsen, fordi de var i dårlig forfatning. TV 2 har sett veterinærjournalene til to av dem.

Den ene katten fikk påvist øremidd og øyebetennelse, mens den andre katten hadde hovne øyne med betent puss.

FLATT UT: En av kattungene lå utslått på en madrass. Foto: Dyrebeskyttelsen Bergen og Hordaland

Totalt endte Dyrebeskyttelsen opp med elleve katter fra stedet. Fem av de hadde kraftig øyebetennelse som måtte behandles, mens fem av kattungene også hadde øremidd de måtte få behandling for.

Beholdt kattene

Graff ringte til Mattilsynet etter besøket, og forklarte detaljert om saken. Kvinnen var på flyttefot, på vei til Høyanger, da Mattilsynet først ble koblet på saken.

– To representanter fra Mattilsynet dro ut dit. Mer fikk vi ikke vite, sier Graff.

Dyrebeskyttelsen hadde gitt beskjed om at de var klare til å hente ut dyrene og ta de med til veterinær, dersom de ønsket det.

BETENT: Flere av kattungene hadde kraftig øyebetennelse da de ble hentet av Dyrebeskyttelsen. Foto: Dyrebeskyttelsen Bergen og Hordaland

Men Mattilsynet lot kvinnen beholde kattene, og like etter flyttet hun fra stedet. Minst én av kattene ble flyttet fra, og satt igjen alene utenfor huset da Dyrebeskyttelsen dro tilbake for å sjekke.

– Om det var flere, vet vi ikke, sier Graff.

Da kvinnen flyttet til Sogn og Fjordane ble Mattilsynet der koblet på saken etter anmeldelse fra den lokale Dyrebeskyttelsen, men også der fikk kvinnen beholde kattene.

Samtlige saker henlagt

Styrelederen har liten tro på at Mattilsynet vil ta affære, og undrer seg over hva som må til for at noen griper inn.

– Jeg skjønner ikke at det må være så forbanna grotesk før det skjer noe, sier hun.

Graff viser til fjorårets anmeldelser fra Dyrebeskyttelsen i Bergen og Hordaland. Til sammen anmeldte de 15 saker til Mattilsynet og dyrepolitiet parallelt.

Men anmeldelsene var til ingen nytte. Samtlige av de 15 sakene ble henlagt.

– Når vi anmelder en sak er det på ære og samvittighet. Vi har fakta, vitner og konkrete ting vi kan stå for, som leveres med anmeldelsen. Vi er ulønnede mennesker som frivillig bruker mye ressurser på denne samfunnstjenesten, sier Graff.

Venter for lenge - og avliver

Organisasjonen NOAH arbeider for dyrs rettigheter, og mener nettopp det ikke har blitt ivaretatt i saken.

REAGERER: Pressekontakt i NOAH, Siri Martinsen, mener Mattilsynet burde gripe inn. Foto: Bente Isefjær / NOAH

Pressekontakt i NOAH, Siri Martinsen, er kritisk til at Mattilsynet ikke har iverksatt tiltak for å forhindre at situasjonen forverres.

– Vi reagerer på at Mattilsynet ikke ilegger påbud om sterilisering i denne typen kattehold, så det blir flere og flere katter, sier hun.

Martinsen sier de også tidligere har sett en tendens til at tilsynsorganet venter til forholdene for dyrene blir fullstendig uholdbare, før de gjør noe med saken.

– De venter til det blir forferdelige forhold før de griper inn, sier Martinsen, og legger til:

– De bevokter dyrehold hvor mange katter ikke blir så veldig bra stelt, og så venter de ofte til det er alt for mange, før de går inn og vedtar avlivning.

– På kanten av loven

Hun mener det er feil behandlingsmåte, og at Mattilsynet heller bør iverksette preventive tiltak, som forhindrer at situasjonen blir så ille at dyrene må avlives.

– Det bør komme regler som ikke gjør det mulig å avle på dyr uten at man oppfyller visse krav. Denne typen dyrehold hvor man bare avler og avler, det burde være forbudt, sier hun.

Martinsen sier det er fullt mulig å ta godt vare på mange dyr på en god måte, men at det innebærer å sørge for formeringskontroll. Hun syns det er problematisk at Mattilsynet tilsynelatende lar en del saker gå for langt.

– Vi mener generelt de lar sakene gå for lenge, og holdes på kanten av dyrevelferdsloven.

– Dyreeier skal få en sjanse

Fagrådgiver for dyrevelferd og veterinær i Mattilsynet, Trude Lien, bekrefter overfor TV 2 at de ulike avdelingene i Mattilsynet har et felles datasystem. Der har de oversikt over tidligere mottatte bekymringsmeldinger – også i andre distrikt.

Ifølge Lien tar de også tidligere bekymringsmeldinger i betraktning når de vurerer nye meldinger. Hun sier det er en kombinasjon av flere faktorer som avgjør hvilke vedtak som iverksettes.

FLERE VURDERINGER: Fagrådgiver og veterinær i Mattilsynet, Trude Lien, sier sakene krever flere vurderinger og prioriteringer. Foto: Privat

– Det handler både om vurdering av hver enkelt sak og om prioriteringer. Vi mottar flere tusen bekymringsmeldinger hvert år, og prioriterer strengt ut fra de ressursere vi har, sier Lien.

Fagrådgiveren poengterer at det er krav til forsvarlig saksbehandling etter forvaltningsloven, som innebærer at en dyreeier skal få en sjanse til å rette opp forholdene.

– Hvis leveforholdene er svært dårlige eller det er syke katter som trenger umiddelbar behandling, kan Mattilsynet ta dyr i forvaring i akutte saker.

Oppleves frustrerende

Mattilsynet kan av personvernhensyn ikke kommentere den aktuelle saken. Lien påpeker på generelt grunnlag at de som sender inn bekymringsmeldinger ikke får noen tilbakemelding om hvordan de jobber med saken.

– Vi forstår at det kan oppleves som frustrerende for den som melder en bekymringsmelding, men det at dyra ikke blir tatt i forvaring eller omplassert, betyr ikke at Mattilsynet ikke følger opp, sier hun.

– Kan dere gi en beskrivelse av typisk helsetilstand og levevilkår for katter dere velger å ta fra eier?

– Der mange katter lever sammen, og der de ikke behandles mot parasitter eller vaksineres mot smittsomme sykdommer, er det ikke uvanlig at det oppstår problemer med sykdom. For eksempel kan kattene få parasitter/innvollsorm som kan føre til diare og avmagring, de kan få øremidd, luftveisinfeksjoner og øyebetennelser, svarer Lien.

TV 2 har vært i kontakt med kvinnen som eier kattene. Hun er kjent med at saken publiseres, men ønsker ikke å gi noen ytterligere kommentarer.