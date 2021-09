Lovende resultater for koronavaksine for barn

Det opplyser selskapet selv i en pressemelding, mandag.

Resultatene er de første av studier for bruk av koronavaksinen for barn under 12 år, og helt ned til fem år.

For barna som deltok i studien viste vaksinen seg å være trygg og tolerant samt at den viste robuste antistoffresponser.

Selskapet opplyser at de vil sende inn sine data til FDA og EMA så snart som mulig.

Per nå er koronavaksinen kun godkjent for barn ned til 12 år.

Resultatet av testingen av vaksinen for barn under fem år er trolig ventet senere i år, opplyser Biontech.

Saken oppdateres!