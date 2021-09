Legger nytt million-gulv før historisk kamp

– Det har vært en investering på oppunder millionen. Alle som har bygget terrasse i år vet at det har ikke vært så billig med treverk, sier president i Norges Basketballforbund, Jan Hendrik Parmann lattermildt.

Bergenske Ulriken Eagles tok seriegullet i fjor, og i sommer bestemte styret at det er på tide å prøve seg i Europa. I kvalifiseringskampen torsdag møter de belgiske Liege Panthers.

Men å arrangere en internasjonal basketballkamp er ikke bare enkelt.

– Det internasjonale basketballforbundet stiller ekstremt strenge krav. Blant annet er det ikke tillatt med flerbruksgulv. Gulvet må kun ha oppmerkinger for basketball, det må være av parkett og det må ha en sikkerhetssone, forklarer basketpresidenten.

– En investering for hele norsk basket

Det nye gulvet var derfor en nødvendighet for å kunne satse på internasjonal basket fremover.

Selv om den nye parketten nå legges rett før Ulriken Eagles historiske Europacup-kamp, understreker Parmann at det ikke bare er de som vil dra nytte av gulvet.

– Dette er en investering for hele norsk basket. Gulvet er et mobilt gulv og kan flyttes rundt der det trengs, så alle som skal spille kamper på dette nivået vil kunne bruke denne parketten, sier Parmann.

Han legger til at gulvet vil være i bruk igjen allerede 25. november, når det skal arrangeres landskamp i Haukelandshallen.

SVINDYRE KURVER: Også nye godkjente kurver måtte på plass før kampen. Disse var det Bergen Kommune som spanderte, og prisen var på 480 000 kr. Foto: Synnøve Astrid Malt

Har spart i ti år

For ti år siden hadde Norges Basketballforbund store økonomiske problemer, og har måttet jobbe hardt for å få tilbake kontrollen.

– Denne internasjonale satsingen har vi spinket og spart til i ti år. Det har vært viktig for oss jobbe oss tilbake på et nivå der vi også kan gi eliteutøverne våre et godt idrettstilbud, sier Parmann.

Ulriken-spiller Karyn Sofie Sanford (17) er glad for at laget endelig får mulighet til å prøve seg i Europa, og mener at de uten tvil er verdt investeringen.

– Vi har tenkt å bevise at vi ikke har gjort dette bare for å gjøre det, vi vil vinne!

Lag-venninnene Sunniva Sørbye (18) og Fatima Momhammad (17) sier seg enige.

– Vi har trent hardt lenge, og kommer til å jobbe kjempehardt for å vinne disse kampene.

– Trenger all støtten vi kan få

Ulriken-jentene har spilt sammen siden barneskolen, og har vært på U-landslaget siden de var 13 og 14 år gamle.

– Vi har jo spilt mye i Europa, men bare i aldersbestemte klasser. Nå skal vi jo spille mot veteraner som sikkert er på landslaget i sine hjemland. Så det blir jo noe helt annet, sier Mohammad.

– Heldigvis har vi noe eldre, mer erfarende spillere på laget også. Så det står ikke bare på oss, legger Sanford til.

Venninnene håper at mange vil ta turen for å støtte laget torsdag kveld, og understreker hvor viktig dette er for norsk basket.

– Det er jo kjempestort! Det er mer enn 30 år siden sist et norsk kvinnelag spilte europacup. Så vi trenger all den støtten vi kan få, avslutter Sørbye.