Politiet om NAV-knivstikking: – Tragisk og dramatisk sak

Politiet i Bergen orienterer om knivstikkingen ved NAV i Solheimsviken, hvor to personer er fraktet til sykehus.

Klokken 10.02 mandag formiddag fikk politiet inn flere meldinger om en pågående livstruende voldshendelse ved NAV Solheimsviken, like utenfor Bergen sentrum.

– Kort fortalt mottok politiet en henvendelse klokken 10.02 om en knivstikking ved NAV Årstad. Etter kort tid ble det klart at en gjerningsperson hadde knivstukket to personer og fremdeles gikk rundt i byget, sier politiinspektør Morten Ørn på en pressekonferanse klokken 12.30.

Politiinspektør Morten Ørn orienterte om hendelsen ved politihuset i Bergen. Foto: Marit Hommedal/NTB

Rask pågripelse

Bevæpnet politi var på stedet etter fire minutter, og gjerningspersonen ble pågrepet inne på NAV-kontoret seks minutter etter at politiet mottok den første meldingen.

– Dette er en tragisk og dramatisk sak som påvirker mange, sier politiinspektøren.

Politiet kan ikke bekrefte eller avkrefte om de fornærmede er ansatt ved NAV. Skadeomfanget til de to er ukjent, og begge får nå behandling på Haukeland sykehus. Etter pågripelsen gikk politiet gjennom bygget på jakt etter flere skadde og gjerningspersoner, men konkluderte raskt med at de hadde kontroll på alle involverte.

Ørn forteller at politiet er helt i starten av etterforskningen, og er derfor svært sparsommelige med detaljer. Man kan ikke si noe om alder eller kjønn på den pågrepne, heller ikke om vedkommende var kjent for politiet fra tidligere.

– Det er altfor tidlig å si noe om årsaken til knivstikkingen, det vet vi ingenting om, sier Ørn.

Politiet undersøker blant annet om det var vitner til hendelsen.

Bygget er sperret av

Nav-kontoret er sperret av, og politiet jobber med å sikre stedet. Etter det TV 2 erfarer, er krimteknikere på vei til stedet, men klokken 12.40 har de fremdeles ikke ankommet.

– Politiet var på stedet etter kort tid. En gjerningsperson ble pågrepet kort tid etter at vi kom til stedet. To personer ble funnet knivstukket. Disse er kjørt til Haukeland universitetssykehus. Skadeomfanget er ukjent. Politiet og de andre nødetatene har godt med ressurser, opplyser politiet i en pressemelding.

Nav Vestland opplyser at berørte ansatte ivaretas.

– Vi jobber med å få oversikt over hendelsen på NAV-kontoret i Bergen og håper selvfølgelig at det går bra med dem som er skadet. Representanter fra ledelsen i fylket er reist til stedet for å ivareta de ansatte, sier Ingunn Halvorsen i Nav Vestland.