Kanelboller med eplekompott

Dette trenger du:

1 liter helmelk

200 g melis eller sukker

2 eggca

1,6 kg hvetemel

1 ts kardemomme

1 pk fersk gjær

1,5 ts malte kardemommekjerner

150 g saltet meierismør (kan byttes ut med veganvennlig smør)

1 ts salt

200 g saltet meierismør

150 g sukker

5-6 ts kanel

1 egg og litt melk til pensling før steking

100 g skollede hasselnøtter til topping

100 g melis til topping

Eplekompott:

4 store norske epler

100 g sukker

1 dl fersk eplejuice eller vann

Sitronsaft etter smak

Slik gjør du:

Skrell eplene og kutt i små biter. Ha sukkeret i en vid kjele og smelt til det er gyllent. Ha på epler, kanelstang og eplejuice og la det småkoke til sukker er oppløst. Ønsker du en kompott med litt større eplebiter, kutter du bitene større før du koker de.



Alle ingrediensene til bolledeigen has i en bolle til eltemaskin i rekkefølgen i oppskriften. Temperer melken først slik at den ikke er kjøleskapskald. IKKE varm den til 37 grader, den skal holde rundt 15-20 grader maks. Elt deigen i ca. 16-17 minutter før den settes til heving. Etter heving, ha litt mel på benken og kjevle deigen ut til en tykkelse på ca. 1,5 cm. Smør så på smør før du drysser over sukker, smører på eplekompott og kanel. Brett deigen over halvveis og kjevle ut igjen. Kutt nå deigen i «remser» på 1,5-2 cm og snurr de sammen. Du kan eventuelt rulle deigen på «gamlemåten» til vanlige kanelsnurrer om du foretrekker det.



Etterhev og pensle med sammenpisket egg og melk før de stekes på 200 grader i 10-12 minutter (det kan være lurt å snu brettet underveis i stekingen om ovnen steker litt ujevnt). Etter de er nedkjølt smaker det helt fantastisk å smøre på melis og hakkede, ristede hasselnøtter.



Visste du at du kan fryse inn ferdige deigemner? Altså. Etter du har bakt ut bollene kan du fryse deigen som den er. Om du skal steke de senere kan du tine emnene i kjøleskapet, heve de som vanlig og steke som anvist over. Det er ganske smart, for selv om man fryser bollene samme dag man lager de, blir de liksom aldri nystekte igjen.