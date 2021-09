Derfor har Hans-Petter sprøytet inn denne teknologien i kroppen

Vi kler oss stadig mer med teknologi. Smartklokker, smarttelefoner, smarte hodetelefoner, smarte briller og sensorer som vil bli brukt til å gjøre oss til en bedre utgave av oss selv, kombinert med kameraer, kunstig intelligens og 5G.

– Nå er disse produktene på vei inn i kroppene våre, og med det vil mennesket og maskin forenes – og tilkobles internett – på en måte som vil forandre menneskeheten for alltid. Det åpner opp for nye muligheter, men også nye utfordringer, sier teknologiekspert Hans-Petter Nygård-Hansen til God morgen Norge.

Han er en av de som har de som har sprøytet inn en chip i hånden.

– Jeg og enn kollega av meg, Eirik Norman Hansen, snakket om subdermal teknologi under et event på Epicenter Oslo. Etter foredraget skulle jeg da chippes live på scenen, sier han og fortsetter:

– Jeg hadde på meg pulsklokke, så jeg hadde en puls på nærmere 160 og faktisk høyere puls etter at jeg hadde blitt chippet, for jeg var full av adrenalin over at det gikk faktisk såpass greit som det gjorde.

– Subdermal – det betyr under huden?

– Riktig. Det er en liten kanyle av bioglass som befinner seg på innsiden av kroppen min, med en liten RFID-antenne og et lite kretskort som kan samle to kilobyte med data, som jeg kan programmere selv gjennom en egen app på telefonen.

Vil plassere de i hodet

Nygård-Hansen forteller det er flere årsaker til hvorfor han ønsket å sprøyte inn denne chippen.

– Jeg prøver å være tidlig ute som en såkalt teknologiekspert. Det er det ene – det er litt morsomt og nerdete. Også handler det litt om å forstå fremtiden også. Vi er i ferd med å se krysningen av maskin og menneske.

Enn så lenge bruker teknologieksperten denne chippen til å se nettsiden han har programmert til de ulike sosiale medier-profilene sine. Derimot har naboene våre i Sverige kommet et godt stykke lenger enn oss.

– I Sverige kan man for eksempel åpne opp bildører, man kan logge seg på Sats istedenfor å bruke nøkkelkortet og man kan vise at man har betalt månedsabonnement på t-banen.

Men det er ikke bare til praktiske grunner denne chippen skal hjelpe oss med. Gründeren Elon Musk har nemlig en plan om å få disse chippene på plass i hodet.

– Det kan kanskje gjøre at døve kan høre, svaksynte kan se, folk som har lammelser i armer og bein kan få følelser tilbake. Og hvis myndighetene ønsker det, kan kunnskapsbehov og læring blir overflødig ved at du er tilkoblet til nettet til enhver tid og kan laste ned den kunnskapen du trenger når du trenger det. Men da er vi litt lenger frem i fremtiden, påpeker han.

I utviklingsland har de samme selskapene nå tenkt på å sette inn chipper som kan være litt nærmere hjertet for å måle kroppstemperatur, som de igjen tror kan redde liv.

SPRØYTEN: Dette er sprøyten de brukte for å plassere chippen i hånda til teknologiekspert Hans-Petter Nygård-Hansen. Foto: Hans-Petter Nygård-Hansen

Risiko og pris

Personinformasjon kan også bli lagt inn i denne, og likhet med all annen teknologi er man sårbar for hackere og overvåking. Nygård-Hansen forteller at antennen til chippen er veldig svak og at man må helt inn til chippen for å få en reaksjon. Likevel mener han at denne type teknologi reiser en rekke spørsmål som må løftes opp på et politisk nivå.

– Dette er etiske og moralske spørsmål, også må vi se det her i kontekst med den globale hverdagen vår. For hva hvis et land installerer dette i hodene og gjør folk ytterligere smartere og mye mer produktive. Skal vi som høykostland sitte og se på at det skjer? Og blir vi da konkurranseutsatt? Det er et stykke inn i fremtiden, men det er ikke lenger enn vi sier at teknologien er god nok innen 2040 til å laste ned kunnskap på etterspørsel.

– Enkelte tatovører kan sprøyte inn dette. Men er det dyrt og eksklusivt?

– Nei, det er det ikke. Jeg vil anta mellom 1000 og et par tusen kroner for både timen hos tatovøren som sprøyter den inn og selve chippen, som har en levetid på cirka 50 år. Så det er ikke så veldig dyrt – folk kjøper mobiltelefoner til 20 000, så dette er mye billigere, avslutter han.