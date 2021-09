Det 21-åringen har gjort etter OL-suksessen vekker oppsikt

Mens det største norske medaljehåpet i svømming, Henrik Christiansen, mislyktes under OL i Tokyo, gjorde de to andre deltagerne sakene sine godt.

Allsidige Tomoe Zenimoto Hvas tok seg til semifinale på 200 meter medley og satte norske rekorder på den og ytterligere to øvelser. Ryggsvømmeren Ingeborg Vassbakk Løyning satte også norsk rekord og var nær semifinale. Klart godkjent etter forventningene.

Men det ble særdeles lite fri i etterkant. Bare en måned etter at OL var over, satte duoen norske rekorder igjen. Zenimoto Hvas på en måte som gjør at han virkelig vekker oppsikt i svømme-verden.

De deltar nemlig i International Swimming League, en konkurranse som samler storparten av de beste svømmerne i verden på ulike lag i et forsøk på profesjonalisere sporten.

SVØMMER: Ingeborg Vassbakk Løyning i Tokyo. Foto: Stian Lysberg Solum

– De beste ukene jeg har hatt

Løyning, som svømmer for Team Iron Budapest, og Hvas, som svømmer for Los Angeles Current, har stått for en norsk rekordflom. I løpet av de siste tre ukene har de tatt henholdsvis fem og fire hver.

Norske rekorder under ISL Ingeborg V. Løyning:

100m rygg: 10. september: 57,57

3. september: 57,64

2. september: 57,68 200m rygg: 9. september: 2.05,73

2. september: 2.06,28 Tomoe Z. Hvas:

200m butterfly: 19. september: 1.50,62

5. september: 1.51,50 400m medley: 10. september: 4.02,85

5. september: 4.04,41

– Det er de beste ukene jeg har hatt innenfor svømming, sier Vassbakk Løyning til TV 2.

– Jeg tror jeg vokser veldig på dette. Det er utrolig god matching og jeg svømmer både med og mot de beste i verden. Så jeg ser hva de gjør, lærer av det og får en utrolig god oppfølging.

Hun tilskriver rekordflommen til det, og at det på grunn av koronapandemien er lenge siden en stor internasjonal konkurranse på kortbane (25 meters-basseng.) Dermed får hun betalt for den treningen og den utviklingen hun har gjort siden sist hun satte de norske rekordene.

Overrasket seg selv

Det samme sier Tomoe Zenimoto Hvas om sine mange rekorder under den intense konkurranseperioden med tre stevner på to uker.

– Jeg er positivt overrasket. Jeg forventet at jeg skulle komme i bedre og bedre form, men ikke så bra som jeg gjorde her og nå. Jeg jobbet bra før OL, fikk ny energi og motivasjon av det, og totalen av det får jeg betalt for nå, sier Zenimoto Hvas.

21-åringen var nær finale under OL i Tokyo. Resultatene han leverer nå gjør ham til en klar medaljekandidat i VM kortbane i desember og får konkurrenter til å sperre opp øynene. Denne sesongen er det blitt en lang rekke andreplasser, men nordmannen har slått en mann som Chad Le Clos - kjent for å ha brutt selveste Michael Phelps seiersrekke under OL i London i 2012.

– Tomoe er blitt en «major player» i International Swimming League. En som scorer mest poeng for laget og som er blitt en veldig viktig person der. Han er begynt å få en sterk status og sterk posisjon i internasjonal svømming, sier trener i Bærumsvømmerne, Sondre Solberg.

FLAGGBÆRER: Tomoe Zenimoto Hvas sammen med Anne Tuxen i Tokyo. Foto: Hannah Mckay

Svømmenettstedet SwimSwam omtaler Zenimoto Hvas som en av de mest verdifulle svømmerne denne sesongen av ligaen på grunn av hans kvalitet og allsidighet.

– Det er godt å vite at jeg kan konkurrere med og yppe meg mot de største og beste i verden. Nå kan jeg gå inn i store mesterskap uten å være redd for de store svømmerne, sier Zenimoto Hvas.

– Det er like mye mentalt som fysisk. Her konkurrerer jeg mot verdens beste. Her er jeg lagkamerat og konkurrent med Tom Shields som har vært i verdenstoppen i åtte-ti år. Han lærer jeg utrolig mye av, som gjør meg mer profesjonell og komplett som svømmer.

Medaljekandidat

Selv om det på det beste er blitt andreplass i ISL denne sesongen er tidene til Zenimoto Hvas toppklasse. Både på 200 og 400 meter medley, samt 200 meter butterfly ville tidene hans fra ISL holdt til medaljer i de siste VM kortbane som er arrangert.

I desember er det VM kortbane igjen. Før den tid venter EM og deretter semifinaler og finaler i den internasjonale svømmeligaen. Et så heftig konkurranseprogram er ikke vanlig for svømmere, som bruker å prioritere lange treningsperioder før store mesterskap.

– Det her blir en helt ny utfordring. Jeg har aldri måttet være på mitt beste gjennom hele sesongen, slik som denne. Det er mye vi kommer til å lære av. Og vi må prøve litt forskjellige ting, tilpasse oss og lære til senere, men også raskt. Målet er å svømme fort hele sesongen, men fortest i VM.

Vil være helt der fremme

Det er også en økonomisk gevinst som spiller inn på valget. Så langt anslår Zenimoto Hvas at han har tjent 100.000 kroner på ISL denne måneden. Det gjør en reell forskjell for en svømmer som enda ikke har brutt helt gjennom i verdenseliten.

Treneren tror begge hans utøvere lærer enormt mye av å delta i elitestevnene.

– Tomoe har vokst enormt som person og utøver det siste året. Han er mer motivert og selvbevisst. Selvtilliten og tryggheten i forhold til seg selv har vokst enormt og han er en som vil gå for å være med helt der fremme i årene som kommer, sier Solberg.

– For Ingeborg har det vært en kjempeopplevelse som gir henne mer erfaring på det internasjonale toppnivået. Hun har nok enda mer latent potensial inne allerede, som hun kan få ut.

Forbedrer hun seg en del til, vil hun ikke være langt unna medaljenivå på sine favorittdistanser. Da vil den mentale gevinsten også slå inn.

– Det å være med på et så høyt nivå, gjør at jeg er tryggere på den type setting og når jeg kommer i situasjoner som EM, VM og mesterskap som betyr mye personlig, så er man tryggere på det som skal skje. Et eventuelt finaleheat vil ikke være like overveldende, sier Vassbakk Løyning.