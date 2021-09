To knivstukket på Nav-kontor i Bergen

BERGEN (TV 2): To personer er fraktet til sykehus med ukjent skadeomfang etter knivangrepet.

Saken oppdateres.

Alle nødetater rykket ut da to personer ble angrepet med kniv på Nav-kontoret i Solheimsviken.

Politiet fikk melding om knivstikkingen klokken 10.02. Hendelsen ble av politiet definert som en PLIVO-hendelse (Pågående livstruende vold).

Ukjent skadeomfang

Nav-kontoret er sperret av, og politiet jobber med å sikre stedet.

– Politiet var på stedet etter kort tid. En gjerningsperson ble pågrepet kort tid etter at vi kom til stedet. To personer ble funnet knivstukket. Disse er kjørt til Haukeland universitetssykehus. Skadeomfanget er ukjent. Politiet og de andre nødetatene har godt med ressurser, opplyser politiet i en pressemelding.

Ifølge BA er politiet bevæpnet, og det har vært minst 15 ambulanser, politibiler og brannbiler på stedet.

Ansatte ble vitne

Innsatsleder i politiet sier at de har grovsøkt bygget, og at de ikke har funnet flere skadde.

SPERRET AV: NAV-kontoret på Danmakrsplass er nå helt avsperret. Foto: Trine Svanholm Nisje / TV 2

– Hendelsen skjedde i andre eller tredje etasje. VI vet ikke om dette var mot spesifikke personer eller om det var tilfeldig, sier innsatslederen.

Hun forteller at det var andre ansatte til stede under knivstikkingen. Antallet er foreløpig ukjent.

– Vi har kontroll på alle som har vært inne i bygget på tidspunktet. Alle er samlet og blir tatt hånd om av helse, sier innsatslederen.

Pågripelsen av gjerningspersonen foregikk uten dramatikk. Gjerningspersonen er uskadd.

– Vi vet ikke hvorfor han var her, eller hva han skulle gjøre her, sier hun.

TV 2 har vært i kontakt med NAV Vestland. De opplyser at de er kjent med hendelsen, men at de per nå ikke har ytterligere informasjon.

– Alvorlig hendelse

Politiadvokat Arne Fjellstad ved Felles straffesaksinntak sa til Bergensavisen klokka 11 at det operative arbeidet ikke var avsluttet på stedet.

– Dette fremstår som en alvorlig hendelse. Vi har mange ressurser i gang, både med det operative, kriminalteknisk og etterforskning, sier Fjellstad til avisen.