Tusenvis av migranter har søkt tilhold i midlertidige leirer under broen over Rio Grande, som knytter sammen Acuña i Mexico og Del Rio i Texas.

LEIR: Tusenvis av mennesker har samlet seg ved grenseelven Rio Grande. Varmen er intens, og forholdene svært dårlige. Foto: ADREES LATIF

Mennesker, særlig fra Haiti, har de siste ukene strømmet til grenseovergangen. Fredag ble den stengt.

Krisen ved grensen har gjort at USA nå har satt i gang det som kan blir den raskeste og mest omfattende massedeportasjonen av migranter og flyktninger på flere tiår.

TILBAKE OVER ELVEN: Haitiske migranter tar seg nå tilbake til Mexico, for å unngå å bli sendt til hjemlandet i den storstilte deporteringsaksjonen til amerikanske myndigheter. Foto: Felix Marquez

Forteller om vold

– Da vi ikke ville dra, låste de oss fast i bussene for å roe oss ned. Amerikanerne slo både kvinner og menn, forteller en av mennene som ble satt på et av de første flyene til Haiti, og som landet i Port-au-Prince i går.

Myndighetene i kriserammede Haiti har bedt USA om å stanse massedeportasjonen, på humanitært grunnlag.

– Haiti er ikke i stand til å ta i mot alle disse menneskene som returneres, sier direktøren ved landets nasjonale migrasjonskontor, Jean Negot Bonheur Delva til New York Times.

TILBAKE: En haitisk familie forlater flyplassen i Port-au-Prince etter å ha blitt deportert fra USA. Mange returnerte sier de vil prøve å reise fra Haiti igjen så snart de kan. Foto: RALPH TEDY EROL

Haiti sliter med utstrakt fattigdom, politisk krise og etterdønningene av flere naturkatastrofer. Titusenvis av mennesker venter blant annet fortsatt på nødhjelp etter det kraftige jordskjelvet som rammet landet 14.august. Ifølge FN risikerer nærmere en million haitiere akutt matmangel de kommende månedene.

– Haiti er helvete for disse menneskene, sier Bonheur Delva.

Biden bruker Trumps lover

Massedeporteringen er mulig på grunn av regler innført i mars 2020 av daværende president Donald Trump, som gjør at migranter kan utvises umiddelbart uten mulighet til å søke asyl.

President Joe Biden har gjort unntak for barn som kommer alene, men beholdt resten.

USA har opplevd en voldsom tilstrømning av migranter og flyktninger helt siden årsskiftet, og over 200 000 mennesker sitter nå i interneringsleirer langs grensen. Det er det høyeste tallet på 21 år.

Gir ikke opp håpet om USA

Men selv om amerikanske myndigheter nå sender et tydelig signal om mulighetene for å få opphold i USA, er mange fortsatt fast bestemt på å ta seg over grensen.

LANG REISE: En utslitt far bysser sønnen sin i søvn. Reisen har vært lang fra Haiti til Acuna i Mexico. Foto: JOHN MOORE

– De blir fortalt at de kommer til å bli deportert, men vil ikke høre. De vil bare komme seg dit. Det er en drøm for dem, forteller Juan Sierra Vargas, som er leder ved migrasjonssenteret Casa del Migrante i Matamoros til nyhetsbyrået AP.

Mange av migrantene har reist langt og risikert mye for å komme seg til Mexico, og vil ikke gi opp når målet - USA - er innen rekkevidde.

– Dette har vært vanskelig for oss. Vi har blitt lurt, blitt frastjålet penger og hatt mange andre problemer underveis, forteller Wiston Demeille.

Det er over et halvt år siden han forlot Haiti. Nå har han kommet seg til San Fernando i Mexico, og er en to timers kjøretur unna den amerikanske grensen.

Hundrevis av migranter har fått et ufrivillig stopp her i San Fernando, etter at bussene som skulle ta dem til grensen ble stanset. En av migrantene samler de andre til bønn:

– Vi ber om at Vårherre lar oss komme videre herfra og til grensen. Og derfra, videre over til den andre siden og til et bedre liv.

– Amen, stemmer resten av gruppen i.