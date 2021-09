Nekter å gi konkret dato – nå må DDE avlyse julefest for fullsatt arena

Flere reagerer sterkt på at regjeringen nekter å sette en konkret dato for full gjenåpning av landet.

Sverige, Danmark og Storbritannia har gjort det – men den norske regjeringen står fast på sitt.

De nekter å gi en konkret dato for når de siste koronarestriksjonene lettes, og vi kan gå over til en så kalt «normal hverdag med økt beredskap».

Før regjeringens pressekonferanse fredag i forrige uke sa administrerende direktør i Oslo Spektrum Per-Ole Moen til TV 2 at det var på høy tid at de siste restriksjonene ble sluppet opp på.

Men skuffelsen ble stor da helseminister Bent Høie gikk på talerstolen.

REAGERER: Administrerende direktør i Oslo Spektrum Per-Ole Moen etterlyser svar fra regjeringen. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Når andre land klarer det, og velger å gjøre det på den måten – så er det irriterende at vi ikke følger etter. Vi følger jo etter på så mange andre områder, sier Moen til TV 2.

– I blinde

Helseminister Høie sier han ikke vil gi en konkret dato for å skåne arrangørene for nye skuffelser. Den forklaringen kjøper imidlertid ikke Moen.

– Man kan være misfornøyd eller fornøyd med datoen som settes, men når man ikke aner, opplever man at man planlegger litt i blinde, sier han.

Moen er klar på at det ville vært til stor hjelp med en konkret dato.

– Da vet man hva man kan planlegge for, også kan man avgjøre om man enten vil arrangere et nedskalert arrangement innenfor de gjeldene smittevernrestriksjonene eller utsette arrangementet til etter datoen som er satt for gjenåpning, sier han.

Store konsekvenser

Og regjeringens mangel på konkrete datoer har allerede fått store konsekvenser.

4. desember skulle DDE fylle Oslo Spektrum og skape julestemning med sin tradisjonsrike julekonsert «No e D.D.E jul igjen».

Men konserten er allerede besluttet avlyst.

«Selv om smitteverntiltak og nåværende begrensninger oppheves i høst, er det ikke tilstrekkelig tid for arrangør å forberede et så stort arrangement», skriver bandet.

– Kvier seg for å kjøpe

Bassist i DDE og daglig leder i Rai Rai Entertainment AS Eivind Berre sier til TV 2 at avlysningen i stor grad handler om risiko.

– Vi nærmet oss såpass mye uten å vite rammene for arrangementet, at det å skulle selge ut Oslo Spektrum ble en for stor risiko, sier Berre.

Han sier at de har opplevd utfordringer med å overbevise publikum om at konsertene faktisk kan finne sted.

– Vi frykter at folk kvier seg for å kjøpe billetter, fordi de er vant til at ting bare blir avlyst.

Berre er i likhet med Moen frustrert over at de ikke har en dato å forholde seg til.

– Det er frustrerende for oss alle at det ikke kommer en slik dato. Men så skjønner man at man prøver å slippe å reversere det man først har satt i gang. Vi er drittlei det også, sier bassisten.

– Kaste penger ut av vinduet

En konkret dato ville imidlertid betydd mye for det populære bandet.

– Da hadde vi kunnet begynt å markedsføre det vi skal gjøre i år på en normal måte. Det tør vi ikke enda, fordi vi vet ikke om det er å kaste penger ut av vinduet, sier Berre.

MÅ VENTE: DDE må vente ytterligere ett år før de kan fylle Oslo Spektrum for julekonsert igjen. Foto: Line Berre

DDE har vært en del av norsk musikkliv siden tidlig 90-tallet. Berre sier de er bekymret for hva de kommer tilbake til etter en koronapause som nærmer seg to år.

– Vi har vært der hele tiden, også plutselig blir vi borte i to år. Da skjer det noe med folk. Vi blir også eldre, og det kommer nye til. Vi håper likevel at vi har en såpass sterk merkevare at det ikke skjer dramatiske endringer. Men det er noe man har i bakhodet, sier Berre.

FHI uttalte til TV 2 før helgen at vi er svært nære en full gjenåpning. Mens regjeringen gjerne vil ha vaksinasjonsoppslutningen opp til 90 prosent, mener smitteverndirektør i FHI Geir Bukholm at det ikke er nødvendig.

– Vi tenker at det ikke er nødvendig. Dette må vi vurdere helt uavhengig av det målet, sa Bukholm.

Per mandag 20. september er 82,6 prosent av alle voksne over 18 år vaksinert med to doser.