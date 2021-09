Slik så støvsugeren ut etter lading – advarer mot alvorlig trend

Branner i elsykler, ladbare driller og mobilladere er vanskeligere å takle om natten når vi sover. Likevel lader veldig mange i rom uten røykvarsler, viser nye tall.

En ny undersøkelse fra Norsk brannvernforening viser at 1 av 4 ikke følger ladevettregel nummer en, om å ikke lade i rom der det ikke er røykvarsler.

Leder Rolf Søtorp i Brannvernforeningen syns tallene er skremmende.

– Dessverre har det vært flere alvorlige branner om natten det siste året som har startet i ladeutstyr eller batteri. Dersom det begynner å brenne når vi sover, er det viktig å bli vekket av røykvarsler tidligst mulig før røyk og flammer tar overhånd, sier Søtorp.

SMELTET: Denne ladbare støvsugeren ble helt ødelagt i brann. Foto: Kripos

– Veldig dramatisk

I den ferske undersøkelsen innrømmer 27 prosent at de lader i rom der det ikke finnes røykvarsler.

– Det aller viktigste man kan gjøre for å forebygge er å ha brannvarsler i det rommet hvor man lader. Det andre er at man er våken og tilstede når man bruker lader. Men her er det dessverre mange som synder, sier Søtrop.

Med stadig flere elektriske artikler i hjemmet er det stadig flere som opplever at batteri som tar fyr kan være skremmende og utvikle seg fort.

Ladevettreglene Lad i rom med røykvarsler Lad når du er våken og til stede Les og følg produsentens bruksanvisning Bruk helst original lader Lad på et underlag som ikke lett kan brenne Ikke lad i senga Ikke lad i korridor eller i trapperom. De må kunne brukes som fluktvei ved brann Bytt ut skadet utstyr Stopp lading dersom det kommer lyder, lukter eller blir unormalt varmt Ved røyk og flammer, ring brannvesenet på 110

Kilde: Norsk brannvernforening



– Ja, slike branner kan oppleves som veldig dramatisk. Vi har registret at disse brannene er svært utfordrerne. Et litium-batteri på en sparkesykkel eller en el-sykkel er veldig vanskelig å slokke, sier brannvernlederen.

Grunnen til at de brannene er ekstra vanskelig å slokke er at disse batteriene inneholder kjemiske reaksjoner som gjør inneholder nok oksygen til at de ikke slokker av seg selv.

Ikke lad i senga

– Hva bør vi passe ekstra på når vi skal lade?

– Vi er klar over at det er en utforing i mange boliger å finne et sted å lade som er trygt. Men dersom man lader mobiltelefonen og andre små enheter på ubrennbart underlag så er det et veldig godt tiltak, sier Søtrop.

– Det er ganske praktisk for mange å lade mobiltelefonen eller el-sparkesykkelen på natta. Hvor lurt er det?

– Vi er ikke naive. Dessverre er det rutinen hos mange. Man bruker telefonen blant annet som vekkerklokke. Vi sier at de må man prøve å la være. Prøv å få rutiner når vi går inn i en elektrifisert framtid, med mer stadig flere elektrisk artikler, så klarer man å opprettholde et lavt risikonivå. Slik at det ikke ligger noe brennbart i nærheten og i alle fall ikke ha mobilen oppi senga.

Ladevett

– Hvordan opplever dere at kunnskapen til folk er på dette?

– Det interessante er at når vi gjør undersøkelser viser det seg at de aller fleste er opptatt av og redd for brann. Men når det kommer til praktisk handling så følges det ikke opp. Det er derfor vi arrangerer brannvernuka hvert år, som starer i dag. I år er fokuset er ladevett, sier han.

Brannvernlederen forteller at målet med brannvernuka er så vanskelig som å forebygge branner.

– Det er lett å få ressurser den dagen når en brann oppstår og er et faktum. Vi mener at det er en stor underrapportering på dette området. Og at er det viktig at vi tenker forebyggende og har gode rutiner, som fører til at vi slipper å få de store livstruende hendelsene, sier Søtorp.