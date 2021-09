Fredrik Solvang etter «Lindmo»-intervju: – Overveldende respons

GOD KVELD NORGE (TV 2): Programleder Fredrik Solvang (44) tok til tårene under «Lindmo» fredag da han gjestet programmet og snakket om rasisme i Norge.

«Debatten»-programleder Fredrik Solvang åpnet opp om hvordan det var å vokse opp som adoptivbarn på Setermoen i Troms under et intervju hos «Lindmo».

I ettertid har han mottatt flere meldinger fra seere som ble rørt av det han delte:

OPPVEKST: Fredrik Solvang delte åpenhjertig om hvordan det var å vokse opp som adoptivbarn på et lite sted. Foto: Ole Berg-rusten

– Responsen har vært overveldende, sier Solvang til God kveld Norge.

Forsoning med egne trekk

Solvang fortalte på «Lindmo» at det ikke var lett å vokse opp og se annerledes ut enn de andre barna på skolen.

– Som brunt barn, spesielt på et lite sted, vet man alltid at man er det. Man blir gjort veldig klar over det, sa han i intervjuet.

Han var også mye alene som barn og mener at det ikke kan ha vært noe bra for han.

– Det har gjort at det tok meg veldig lang tid å forsone meg med egne trekk og det å leve med den hudfargen og det utseendet jeg har, sa han.

Solvang har nå fokus på ukens «Debatten»-sending, men har valgt å skrive en stor takk på Instagram til alle som har kontaktet ham.

– Mange av dere skriver at det Tinashe Williamson og jeg fortalte om gjorde at noe inni dere endret seg. For meg gjør det disse veldig lite planlagte minuttene i studio verdt det, skriver han på Instagram.

Han forteller også at flere har delt sine historier om at de selv er brune, har opplevd mobbing, er adoptert, har følt seg annerledes og kjente seg igjen i følelsene Solvang beskrev.

Programlederen kommer også med en klar oppfordring til dem som ikke liker at de er annerledes og føler seg mindre på grunn av stygge kommentarer:

– Fortell noen voksne hvordan du har det, vær ærlig til mamma og pappa, venner og familie. De vil bli lei seg, men de blir knust når de skjønner at du har båret på dette alene alt for lenge, sier 44-åringen.

Han oppmuntrer så med at ting blir bedre og at man klarer å legge det vonde bak seg med tiden.