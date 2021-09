– Jeg holder Molde som knepen favoritt

Ikke siden 16-lagsserien ble innført i 2009 har det vært jevnere i toppen av Eliteserien etter 19 spilte serierunder.

Fra Lillestrøm på 5. plass til Bodø/Glimt på tabelltopp er avstanden fire poeng. På tilsvarende tidspunkt i fjor ledet bodøværingene med hele 18 poeng. Nå kjenner både Molde, Rosenborg, Kristiansund og Lillestrøm lukten av gull.

– Det kommer til å være tett inn. Det endres fra runde til runde. Det er mange lag som kan være med, og det er dødskult at det er sånn. Alle lag skulle ønske at de kunne rykke fra, men jeg tror det blir en sjelden jevn høst der lag vil bytte på førsteplassen, sier Moldes midtbanestrateg Magnus Wolff Eikrem.

JEVNT: Det skiller bare fire poeng fra 1. plass til 5. plass.

– Tøffere i trynet

Den lille luken laget hadde for en måned siden er spist opp av Bodø/Glimt. Etter tapene mot Kristiansund og Viking har moldenserne igjen fått sving på sakene.

– Dette blir artig. Det blir en spennende høst for alle som liker norsk fotball. Det er strålende, sier Molde-trener Erling Moe.

Ingen lag har plukket flere poeng på hjemmebane enn Kristiansund. 8-1-1 er fasiten er ti hjemmekamper. Etter bortekampen mot Brann til helgen venter gullrival Rosenborg hjemme på Kristiansund Stadion. Det blir en viktig kamp i medaljestriden. For nå er det medaljer som teller på Nordmøre.

– Det ville vært en ny barriere for klubben. Da får vi kjent på noe vi aldri har gjort før. Vi har lyst til å være med helt inn, sier Kjetil Thorsen, Kristiansunds daglige leder.

SERIENS BESTE HJEMMELAG: Ingen har plukket flere poeng på hjemmebane enn Kristiansund. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

– Vi har muligheten til å ta gull. Vi må være så tøffe i trynet og si at det er mulig, selv om det blir steintøft. Molde, Bodø/Glimt og Rosenborg er vanvittig gode lag, men hvorfor ikke? Vi er gode, sier Torgil Gjertsen.

– Så lenge man er med i gullkampen, er man en gulllkandidat. Enkelt og greit. Vi er blitt tøffere i trynet nå i det siste. Vi skal gjøre et ærlig forsøk på å vinne hver kamp, legger trener Christian Michelsen til.

Holder Molde som knepen favoritt

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen holder Molde som knapp favoritt i gullkampen, men han tror både formsterke bodøværinger og et forsterket Rosenborg kan utfordre mannskapet til Erling Moe.

– Det er rekordjevnt, og det kommer til å bli dramatisk frem til siste serierunde. Det trodde jeg ikke tidligere i sesongen. Da så Molde veldig solide ut. Bodø/Glimt slet som ventet litt etter alle spillerne de mistet. Rosenborg så absolutt ikke ut til å være et gullag, men de har gjort et veldig godt overgangsvindu. De har signert flere unge og lovende spillere. Det har tilført spillergruppen energi og selvtillit. Når Åge Hareide nå har skjønt at det kan bli gullkamp hele veien inn, synes jeg også han har tent litt ekstra til, sier Mathisen.

HAR FUNNET FORMEN: Ungguttene Emil Ceide og Noah Holm har vært med på å skyte Rosenborg inn i gullkampen. Foto: Ole Martin Wold

– Kampen i Stavanger er noe av det bedre jeg har sett av Bodø/Glimt. De hadde en tøff kamp på torsdag hvor de også herjet. De er det store formlaget i toppen. Molde skal møte både Bodø/Glimt, Rosenborg og Lillestrøm hjemme. De har et fint kampprogram med tanke på at de har sine to største gullrivaler på eget kunstgress. Der er de mye bedre enn de har vært på bortebane. Derfor holder jeg Molde som knepen favoritt. Jeg holdt dem som klare favoritter tidligere i år. Det eneste jeg er sikker på nå er at det blir en dramatisk innspurt både i topp og bunn, sier Mathisen.

– I sitt livs form

Han er veldig imponert over det Kristiansund og Lillestrøm har levert denne sesongen. Mathisen tror LSKs spydspiss Thomas Lehne Olsen kan være en aktuell mann for Ståle Solbakken om det fine utviklingen fortsetter.

– Lehne Olsen er i sitt livs form og herjer om dagen. Han har variert litt tidligere i karrieren, men har vokst med oppgaven som kaptein for Lillestrøm. Lehne Olsen ser ut til å storkose seg. Den kampen han leverte i Skien var noe av det bedre jeg har sett denne sesongen. Han har vært Lillestrøms beste og viktigste spiller, sier Mathisen og legger til:

– Han er selvfølgelig et alternativ i en norsk landslagstropp. Dessverre for ham har Sørloth, Braut Haaland, King og Thorstevdt norsk pass. Det er tøft å komme seg med i den troppen, og han hadde neppe fått spilletid. Men det kan godt være han får seg et eventyr i utlandet. Jeg tror absolutt han kunne prestert i en bedre liga, sier Mathisen.

SMAKER AV FUGL: Thomas Lehne Olsen og de andre kanarifuglene flyr høyt om dagen. Foto: Jan Kåre Ness

Etter en tøff sesongstart har Kristiansund tatt den ene store skalpen etter den andre på hjemmebane.

– Kristiansund har utviklet seg i riktig retning hvert eneste år. Jeg var i tvil om hvordan de ville takle å miste Pellegrino, men de har, som Bodø/Glimt, funnet spillere som passer inn i de forskjellige rollene i laget. Felles for både Glimt og Kristiansund er at de har klart å holde sine viktigste spillere skadefrie i store deler av sesongen.