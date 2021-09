Irritert Messi byttet ut: – Jeg gjorde det for lagets beste

Lionel Messi fikk det ikke til å stemme, og ble byttet ut med kvarteret igjen å spille i sin hjemmedebut for PSG. Da snudde kampen for den franske gigantklubben.

Et mål fire minutter på overtid av Mauro Icardi snudde til 2-1-seier for PSG over Lyon søndag kveld.

Messi har ennå ikke scoret for PSG på sine tre forsøk. Han virket frustrert da han ble tatt av banen.

TV-bildene viste at Messi tilsynelatende nektet å ta trener Mauricio Pochettino i hånden da han ble tatt av banen. På vei mot innbytterbenken fanget også TV-kameraene opp at den seksdobbelte Ballon d'Or-vinneren vekslet noen gloser med trener Pochettino.

Messis samtale med treneren, og det faktum at argentineren ble byttet ut etter det franske aviser beskriver som «middels» prestasjoner, ble naturlig nok et stort tema etter kampen.

– Gjorde det for lagets beste

Pochettino gjorde det klart på pressekonferansen etter kampen at han tok Messi av banen for lagets beste.

– Alle vet at vi har gode spillere i vår 35 manns store tropp. Kun elleve kan spille. Vi kan ikke sette flere spillere på banen. Beslutningene i kampene er for lagets og spillernes beste, fastslo Pochettino, ifølge Reuters.

– Slik tenker alle trenere. Noen ganger fungerer det, og andre ganger gjør det ikke. Noen ganger er spillerne fornøyd med det, andre ganger er de det ikke. Men til syvende og sist, det er derfor vi som trenere er her, svarte han på spørsmål om Messis åpenbare irritasjon over å bli byttet ut.

Storavisen L'Equipe går langt i å antyde at byttet har sørget for dårlig stemning mellom Pochettino og Messi.

Det avviser den argentinske treneren bestemt.

– Det er slike avgjørelser en trener skal ta. Når det gjelder Messis reaksjon, så spurte jeg ham bare hvordan han hadde det. Og han sa at han var okay. Det var det, sa Pochettino om samtalen han hadde med Messi da superstjernen en sjelden gang måtte tåle å bli byttet ut.

IRRITERT: Messi var åpenbart irritert da han ble byttet ut. Foto: Alain Jocard

Omstridt straffespark

2-1-seieren mot Lyon gjør at PSG står med full pott og 18 poeng etter seks spilte kamper i den franske toppdivisjonen. Det var Kylian Mbappé som hadde pasningen til Icardi da han headet inn seiersmålet for serielederen.

Et kontroversielt straffespark satt inn av Neymar gjorde at PSG utlignet til 1-1 etter 63 spilte minutter. Stjernespillerne var sterkt delaktige i at det nok en gang ble tre poeng for PSG.

Da var det gått åtte minutter siden Lyon gikk opp i ledelsen etter scoring av midtspissen Lucas Paqueta. Han møtte innlegget fra Karl Toko Ekambi og fikk ballen bestemt over mållinjen.

Før Messi ble byttet ut hadde han en brukbar sjanse 32 minutter inn i kampen, men avslutningen ble glimrende parert av Lyons keeper Anthony Lopes. Fem minutter senere sendte han et frispark i tverrliggeren, og denne gangen var Lyon enda mer heldige at de slapp unna baklengsmål.