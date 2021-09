Tusener evakueres etter vulkanutbrudd på La Palma

Rundt 5.000 mennesker er evakuert etter at vulkanen Cumbre Vieja på den spanske øya La Palma hadde utbrudd søndag.

En enorm svart og hvit røyksøyle stiger opp fra vulkanen, og flammer lyser opp natten. Lavaen har allerede nådd fram til noen bolighus og gjort flere veier uframkommelige.

Evakuering er obligatorisk på et titall steder, blant annet hovedbosettingen El Paso, på den tynt befolkede sørkysten av øya der lavaen fra vulkanen er på vei.

Lavaen har en temperatur på 1.000 grader og beveger seg rundt 700 meter i timen, ifølge Instituttet for vulkanologi på Kanariøyene.

Utbruddet kom etter en uke med seismisk aktivitet som kulminerte med et skjelv som kunne kjennes godt på søndag. Det forrige vulkanutbruddet på La Palma var i 1972 og varte i mer enn tre uker.

– Folk bes om å være ekstremt varsomme og holde seg unna området rundt krateret for å unngå unødvendig risiko, opplyser lokale myndigheter i en uttalelse.

Statsminister Pedro Sánchez reiste søndag kveld til La Palma i stedet for FN-møtet i New York, og han forsikret innbyggerne om at de skulle være trygge.

– Vi har tilstrekkelig med ressurser og styrker for å håndtere utbruddet, sa han ifølge Reuters.

La Palma er en av de mindre Kanariøyene og ligger lengst vest i øygruppa, men er ikke et stort turistmål. Øya har rundt 83.000 innbyggere, hvorav 35.000 bor i områder ikke langt unna vulkanen.

