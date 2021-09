Er du en av dem som gir bilen en skikkelig shining utenpå og inni før høsten for alvor setter inn? Da bør du også huske en detalj som er viktig for sikkerheten: Nemlig å rengjøre frontruten på innsiden.

Innsiden av frontruten kan se ren ut, men slik er det ofte ikke. Årsaken er at luften fra varmeapparatet ikke er så ren som du kanskje tror. Dermed legger det seg et tynt, grått belegg på innsiden av frontruten.

Lav høstsol sammen med en skitten frontrute kan gi deg som sjåfør trøbbel med sikten. Selve jobben er ikke spesielt morsom – men det er altså viktig å gjøre den.

Dessverre viser det seg at mange synder mot dette. I en spørreundersøkelse gjort av NAF, kommer det frem at mange lar det gå svært lenge mellom frontrutevasken:

Gjør det når du vasker bilen

– 56 prosent svarer at de vasker frontruten innvendig én til to ganger i året. Det er for sjelden, sier Nils Sødal som er senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Han legger til:

– Ta innsiden av frontruten hver gang du vasker bilen. Da blir den ikke glemt. Er du flink til dette, ser du godt også når solen står lavt på himmelen.

Varmt salmiakkvann

Det er kanskje litt overraskende de eldre, mannlige sjåførene som er flinkest til å vaske frontruten på innsiden. Seks av ti over 50 år gjør det en gang i måneden eller oftere.

Du trenger ikke fancy spesialvaskemidler for å få en ren frontrute. Faktisk er det varmt salmiakkvann som fjerner belegget best. Du kan også bruke renholdsprodukter som du vasker speil og vinduer med.

Selve jobben gjør du faktisk best fra passasjersetet. Da er ikke rattet i veien – og du kommer bedre til. Her kan det vært lurt å bruke en stor fille. Husk å tørke godt etterpå, slik at det ikke er rester av produktene igjen på ruten.

Slitte vindusviskere

Når frontruten er helt ren utenpå og inni, er det også lett å se hvor slitt den er. Steinsprut, isskraping, vindusviskere, skitt og smuss – alt dette sliter på frontruten. NAF understreker at frontruten er en slitedel og mener det er viktig å sjekke den litt nøyere når bilen har kjørt om lag 80.000 kilometer.

Vindusviskerne slites også. Merker du at vindusviskerne ikke får vekk vannet skikkelig og det blir striper på ruta, er de slitte.

– Det er enkelt å bytte til nye vindusviskere og det er lurt å gjøre det før høstregnet setter inn, avslutter NAF-rådgiveren.

Hvor ofte vasker du frontruten innvendig?

Undersøkelsen er gjennomført av Norstat for NAF.

