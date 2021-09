Mistenker at funn av død person kan være den savnede Instagram-eventyreren

Amerikanske etterforskere har nå funnet en død kropp i Wyoming. De mistenker at dette kan være Gabrielle Petito (22).

Petito hadde siste kontakt med familien sin sent i august. Familien meldte henne savnet den 11. september.

Ifølge Sky news, opplyser FBI at liket ble funnet av politimyndigheter som hadde brukt de siste to dagene på å lete etter jenten.

Spesialagent for FBI Charles Jones informerer om at det enda ikke er fullført full rettsmedisinsk identifikasjon, og at de enda ikke kan bekrefte at det er Gabrielle Petito som er funnet død. Familien har blitt varslet om hendelsen.

Dødsårsaken er enda ikke bekreftet, opplyser Jones.

Kjæresten mistenkt

I juli dro Gabrielle Petito (22) og kjæresten Brian Laundrie (23) på ferie i en ombygd varebil for å besøke nasjonalparker i USA. Ifølge innlegg på parets kontoer på sosiale medier, var målet å nå Oregon i slutten av oktober.

Gabrielle «Gabby» Petito har mer enn 600.000 følgere på Instagram. Der har hun publisert flere bilder sammen med kjæresten på bilferien.

Politiet informerer om at Laundrie var alene da han kom tilbake fra ferien, og at han dro hjem til foreldrene sine i Florida den 1. september. Han returnerte da i den samme bilen som kjæresteparet brukte i ferien.

Kjæresten er mistenkt i saken, ifølge politiet.

Laundrie ble sist sett av familien i Florida på tirsdag. Etterforskere har lett etter han de siste to dagene i et reservat nær Sarasota i Florida.

Ble filmet av politiet

En video som ble offentliggjort av politiet viser at en politibetjent vinket inn varebilen til Petito og Laundrie den 12. august, etter at den ble tatt i å kjøre for fort nær inngangen til nasjonalparken Arches i Utah.

Petito gråter mens hun forklarer seg for politiet, og sier hun sliter med sin psykiske helse.

– Noen dager har jeg veldig mye OCD. Jeg sa unnskyld til han fordi jeg hadde vært så slem. Noen ganger gjør OCDen meg frustrert, sier Petito i videoen.

Laundrie og Petito skal ha begynt å slåss etter en uoverensstemmelse, men begge forklarte politiet at de var kjærester og ikke ønsket å anmelde forholdet. Betjentene oppfordret dem likevel til å tilbringe natten hver for seg, og Petito ble beskrevet som «forvirret og opprørt».

Venner siden barndommen

Gabrielle Petito og Brian Laundrie vokste opp på Long Island i New York, og har vært nære venner siden barndommen. Foreldrene til Laundrie flyttet senere til North Port, omtrent 55 kilometer sør for Sarasota, ifølge nyhetsbyrået AP.

