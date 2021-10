Det er ikke måte på hvilken suksess VW forventer, når de lanserer sin nye ID.3. Den blir avduket med et voldsomt smell på bilutstillingen i Frankfurt i september 2019. VW rekker akkurat å slå på stortromma foran en samlet verdenspresse, før pandemien setter et permanent punktum for hele Frankfurt-messa.

ID.3 er viktig fordi den er starten på en helt ny serie elektriske biler fra VW. Og Norge var naturligvis et viktig marked – vi kjøper jo elbiler over en lav sko.

Så kommer den endelig til Norge – nøyaktig ett år senere. Før det har allerede den norske importøren gått ut og sagt at det skal bli Norges mest solgte bil. Mange andre tenker også at VW her hadde funnet en naturlig arvtaker til den gamle bestselgeren Golf.

Men så ble alt plutselig bare negativt.

Problemer

For det blir en trang fødsel for ID.3. Det dukker opp software-problemer, App som ikke fungerer og vinduer som helt plutselig dekkes av dugg. Konsekvensen av alt sammen er en rekke misfornøyde kunder – som gir tydelig uttrykk for frustrasjonen.

Nå som det finnes Facebook-grupper for omtrent hver eneste bil som lages, slipper man ikke unna med slike feil og problemer.

Salget tar ikke helt av, heller. Det er en periode Norges mest solgte bil. Men når tallene for 2020 skal gjøres opp, er Audi e-tron øverst på modellstatistikken, mens ID.3 ligger helt nede på en tredjeplass.

ID.3 Sport har sportsseter med integrert nakkestøtte. Disse er gode å sitte i – og gir også interiøret et visuelt løft.

Hva nå?

Så langt i år velger flere av de norske kundene en annen modell, hvis de ønsker seg elektrisk VW: SUVen ID.4, som kan leveres med firehjulsdrift.

Den er på mange områder mer tilpasset det norske markedet. Her har man også klart å rydde unna de verste barnesykdommene som ID.3 var plaget med.

Så langt i år er det registrert 5.235 ID.4 – mot "bare" 1.980 ID.3.

Men står det egentlig så ille til med ID.3? Nå har de kommet med en litt påkostet modell, tilpasset det norske markedet – ID.3 Sport. Bli med på test!

Dette er en korttest. Det betyr at vi har kjørt denne modellen tidligere. Nå prøver vi den med en annen motor. Du finner en mer grundig test av denne modellen her.

Vi synes spesiallakken du kan få på ID.3 er barsk.

Hva er nytt?

I utgangspunktet er bilen den samme som før, men du får her tilgang til den spenstige rødfargen som kalles Kings Red Metallic. Det er absolutt en farge vi synes kler bilen.

I tillegg følger det med 19" Andøy-felger, førerassistentpakke og interiørpakken Top-Sport+. Sistnevnte inkluderer blant annet sportssetene som minner om de du får i ID.4 GTX – altså med hodestøtten integrert i selve setet. De er elektrisk justerbare.

Batterikapasiteten til Sport-modellen er enten 45 kWt med 150 hestekrefter (Pure Performance) eller 58 kWt med 204 hestekrefter (Pro Performance).

ID.3 Sport er altså ikke tilgjengelig med det største batteriet på 77 kWt.

Prisene starter på 318.000 kroner for Pure Performance – mens Pro Performance koster fra 363.000 kroner. Begge modeller skal gi en besparelse på 10.000 kroner når man tar høyde for utstyret som er inkludert i prisen.

Det finnes helt klart bedre infotainmentsystemer på markedet. Men det fungerer som det skal – og blir lettere å bruke når du har fått det litt i fingrene.

Hvordan fungerer det?

Sportsstolene er den største forskjellen innvendig, fra en vanlig ID.3. Men det er også en viktig forskjell. Ikke bare ser interiøret mer påkostet og sporty ut – i tillegg er selve setene bedre å sitte i. De kalles sportsseter, men gir også økt komfort, sammenlignet med alternativene. I tillegg er det forlengbar sittepute, justerbar korsryggstøtte og god sidestøtte.

Fortsatt har du de litt gammeldagse, men tross alt ganske praktiske, justerbare armlenene.

Infotainmentsystemet er ikke helt på nivå med de beste. Men de funker som de skal, i alle fall. Det hadde hjulpet om du kunne styre mer fra rattet, for eksempel om du hadde en større skjerm til de digitale instrumentene. I stedet må du nå innom hovedskjermen for det aller meste. Så skal det nevnes at stemmestyringen er blitt bedre, og kan være et supplement. Men de fleste er fortsatt litt skeptiske til disse løsningene.

Som før, synes vi opplevd kvalitet er på den snaue siden. Det blir mye hardplast og åpenbart at det er spart penger. Man kunne løst det bedre.

Når det gjelder eksteriøret, synes vi testbilen er omtrent så kul du får ID.3. Rødfargen er lekker, og sammen med mørke vinduer, sort tak og 19" felger, gir det et litt sporty utseende.

Dessuten er ID.3 god å kjøre. Her har ikke VW jukset. Understellet balanserer godt mellom komfortabelt og sportslig nok. Støydempingen er god.

204 hk gjør den ikke til en racerbil, men 0-100 km/t tar respektable 7,3 sekunder. 0-60 km/t føles den som en Golf GTI!

Rekkevidden er oppgitt til 416 kilometer. I vår testløype på 100 kilometer ender vi med et forbruk på 14,5 kWt. Det er et godt stykke under det oppgitt blandede forbruket på 15,5 kWt, basert på WLTP. Strekningen vi måler forbruket på inkluderer alt fra småveier og riksvei til motorvei. Temperaturen er 11,5 grader og vi kjører "normalt": Følger fartsgrensene og trafikken.

Den lave midtkonsollen bidrar til litt billigfølelse og ser nesten ettermontert ut. Men her har du blant annet tilgang til trådløs lading av mobilen.

Konklusjon:

Strengt tatt var det denne bilen VW skulle lansert for det norske folk for ett år siden. Et infotainmentsystem som fungerer, fritt for software og duggproblemer – og med en spenstig farge og kule seter som bidrar til litt høyere opplevd kvalitet.

Fortsatt er det for mye hardplast – og både instrumenter og infotainmentsystem er et godt stykke unna å være blant de beste på markedet.

Men ID.3 Sport er en bil som vil fungere godt for svært mange norske kunder – og som gir litt ekstra til de som ikke bare ser på bilen som et nødvendig onde.

Skal du virkelig ha fraspark, og firehjulsdrift, må du vente på ID.3 GTX. Men den kommer etterhvert, den også.

Bilen for deg hvis?

Hvis du synes en vanlig ID.3 blir litt kjedelig

Ikke bilen for deg hvis?

Hvis du ønsker deg en sportsbil

Bakseteplassen er god.

Eierne mener

I Brooms bilguide, kan norske eierne selv fortelle om bilene sine. Omtrent som en Tripadvisor for bil. Så langt har vi fått inn nesten 12.000 omtaler!

Du kan også fortelle om bilen din: Klikk her – det er fort gjort.

Det ligger inne 24 vurderinger av ID.3. Noen er fornøyde, men det er også en del som er kritiske til feilene og måten VW har håndtert det på.

VW ID.3 Sport Motor og ytelser: Motor: Elektrisk, én motor Effekt: 204 hk / 310 Nm 0-100 km/t: 7,3 sek. Toppfart: 160 km/t Forbruk (WLTP): 15,5 kWt/mil Batteri/lading: Batteripakke: 58 kWt Rekkevidde: 416 km (WLTP) Hurtiglading: 100 kW Ombordlader: 11 kW Mål, vekt og volum: Lengde x bredde x høyde: 426 x 180 x 155 cm Bagasjerom: 385 liter Vekt: 1.730 kg Nyttelast: 465 kg Tilhengervekt: 0 kg Taklast: 0 kg Pris: Startpris: 363.100 kroner Pris testbil: 385.100 kroner Oppgitt vs målt forbruk: Målt forbruk* 14,5 kWt/100 km * = Vi kjører alle testbilene i egen testløype, som inkluderer motorvei, småkjøring og landevei, og forsøker å gjøre det så likt som mulig. NB: Forbruket påvirkes likevel av ytre faktorer, som temperatur, vær, kjøreforhold, trafikk og kjøremønster.

