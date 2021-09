Bodø/Glimt har et mer hektisk kampprogram enn gullkonkurrentene. Molde-trener Erling Moe mener spill i Europa er en fordel for den regjerende mesteren.

Bodø/Glimt tok over tabelltoppen i Eliteserien etter å ha slått Viking 3-1 samtidig som Molde spilte 1-1 mot Vålerenga.

Glimt-seieren kom kun tre dager etter at de hadde smadret det ukrainske topplaget Zorya Luhansk 3-1 i første gruppespillkamp i Conference League.

Molde-trener Erling Moe mener Conference League-deltakelsen er en fordel for Bodø/Glimt i sesonginnspurten.

– Fordi de er der alle ønsker å være med. Hvis det er negativt, må vi revurdere det vi holder på med, sier han til TV 2, og svarer kontant «absolutt» på spørsmålet om han helst skulle sett at også Molde deltok i Europa i høst.

Molde er kun ett poeng bak Bodø/Glimt, men det er flere med i kampen. Fra Glimt på tabelltopp er det kun fire poeng ned til Lillestrøm på femteplass.

– Det er vondt, tøft, slitsomt og tungt

Glimt-trener Kjetil Knutsen sier at de tar forholdsregler for å bli klare til seriespill etter å ha kamper i Conference League.

– Det er en jobb hver enkelt spiller skal gjøre, og vi må tørre å prate om det. Spillerne må få lov til å bruke tiden mellom kampene riktig, med søvn, restitusjon og mat. Det er kun det det handler om, og minst mulig trening for de som har spilt. Det er en mental prosess vi har jobbet mye med, sier han.

– Vi har en mental coach i laget som jobber med gruppen og enkeltspillere, så vi føler vi har vist at vi har klart det til nå. Så får vi se om vi blir like gode i fortsettelsen, sier Glimt-treneren videre til TV 2.

Glimt-profilene Patrick Berg og Ulrik Saltnes er ikke bekymret for at nordlendingene skal slite med å håndtere kampprogrammet.

– Vi er godt trent. Vi takler å spille to-tre kamper i uken. Vi har gjort det over en lengre periode. Det er en styrke å være såpass godt trent at vi kan stå 90 minutter i samtlige kamper. Det er en fordel for oss å være godt trent, sier Patrick Berg.

– Det er vondt, tøft, slitsomt og tungt mentalt å gire opp og omstille seg hver gang. Det er åpenbart. Det er mulig hvis du klarer å styre fokuset ditt på best mulig måte og stole på ferdighetene. Kanskje du ikke føler deg som piggest, men du fortsatt har ferdighetene som skal til, sier Ulrik Saltnes til TV 2.

Tror Glimt håndterer programmet

Etter alle borteturene i Europa venter nye bortekamper i Eliteserien for Glimt få dager senere.

– Det er klart det kan bli en utfordring for Bodø/Glimt, men samtidig er det så gøy å være med å spille i Europa og få opplevelsene. Tenk deg å spille i Roma og hvilken inspirasjon det gir. Jeg tror Glimt har potensial til å utnytte det på en veldig, veldig fin måte, og at de tar det positive med seg, sier TV 2s fotballekspert Erik Huseklepp i FotballXtra-studio.

– Glimt har vært såpass aktive på overgangsmarkedet at de har en viss bredde i troppen, så de kan tillate seg å rullere litt. Jeg tror de kommer til å håndtere det tøffe programmet, sier den tidligere Brann-spilleren videre.

Molde-kaptein Magnus Wolff Eikrem håper Glimt gjør suksess i Europa.

– Se bare på Danmark hvor viktig det er at lag gjør det bra, for da får de lag i Champions League, Europaligaen og Conference League. De har tjent opp mange poeng, så vi må nesten heie på hverandre hvis flere lag skal kunne bidra der ute. Nå ser det ut til at Glimt har overtatt stafettpinnen vår fra i fjor, sier Eikrem til TV 2.

Bodø/Glimt er i Conference League-gruppe med Zorya Luhansk, CSKA Sofia og Roma. Det gir totalt seks ekstra kamper denne høsten.