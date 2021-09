– Finner ikke rytmen som gjør at vi glir gjennom som varm bæsj i kram snø

Tromsø-Brann 1-1 (1-0)

Etter en meget sterk seier over Lillestrøm forrige helg var forventningene til Brann store da de gjestet Tromsø søndag.

Men det var «Gutan» fra nord som kom best i gang. Niklas Vesterlunds mål sørget for at Tromsø gikk til pause med ledelsen.

I andreomgang var det et mye mer aggressivt Brann-lag som kom ut av garderoben. Til slutt fikk de også betalt da Japhet Sery Larsen hamret inn utligningen.

Med seier ville Eirik Hornelands menn klatret opp på trygg grunn, mens Mjøndalen ville falt ned på nedrykksplass, og Tromsø ville inntatt kvalikplassen.

Uavgjort-resultatet gjør at Brann blir liggende under streken sammen med Stabæk. For Tromsøs del blir de stående på trygg grunn.

– Vi kriger på, vi kriger på. Vi fikk ikke helt til sluttproduktet dessverre. Vi plages litt med å finne rytmen som gjør at vi glir gjennom som varm bæsj i kram snø. Vi får det ikke helt til. Vi skulle gjerne hatt flere enn én scoring, sier Runar Espejord til Eurosport.

Tromsø-spiss Runar Espejord. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB

Praktmål av Tromsø

Petter Strand fikk en gedigen sjanse til å gi Brann en drømmestart, men fra åtte meter klarte han ikke å plassere ballen i mål.

Tromsø tok ledelsen etter et praktfullt angrep. Etter et nydelig veggspill med Runar Espejord fikk Niklas Vesterlund ballen i retur. Dansken skrudde ballen vakkert i det lengste hjørnet.

En klar kandidat til årets mål i Eliteserien.

Dansk dynamitt også for Brann

VIKTIG: Brann håper nok at de ikke må klare seg uten Robert Taylor for lenge. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Vondt ble til verre for Brann da Robert Taylor satt seg ned og signaliserte bytte 30 minutter før slutt.

70 minutter var spilt da Brann spilte seg til nok en gigantisk sjanse. Kasper Skaanes strakk ut foten, men avslutningen gikk via en Tromsø-spiller til hjørnespark.

Det skulle vise seg å bli viktig. Etter litt kaos i feltet havnet ballen i beina til Japhet Sery Larsen. Dansken klarte å få foten på ballen og hamret den i nettaket.

Like før slutt ble Fredrik Pallesen Knudsen utvist for Brann da han pådro seg sitt andre gule kort. To minutter på overtid fikk Ole Didrik Blomberg en gedigen sjanse, men igjen sløste Brann bort sjansen.

Neste søndag venter Kristiansund på Brann Stadion, men først skal bergenserne til Harstad og spille cupkamp.