Tshawe var nervøs før realitypremiere: – Kommer til å bli dømt

GOD KVELD NORGE (TV 2): Tshawe Baqwa (41) føler at han har vist seg naken på TV, og er nervøs for hvordan seerne vil reagere.

Søndag kveld var det premierefest for kjendisversjonen til «71 grader nord» på Odeon kino i hovedstaden. Deltagerne hadde samlet seg for å møte pressen og overvære den første episoden sammen.

Artist Tshawe Baqwa var nervøs da han løp inn på den røde løperen.

– Jeg sverger. Jeg er jævlig nervøs merker jeg. Jeg holder på å pisse på meg. Jeg mener det. Du vet folk sitter på sofaen og sier: «Det der fikser jeg. Det er ikke så høyt. Fjell er ikke så farlig». Så dømmer man, forklarer han til God kveld Norge.

Han har virkelig vist den ekte seg foran kameraene.

– Vi har gjort det vi har gjort, og så merker jeg nå at vi har vært såpass nakne at vi kommer til å bli dømt. Derfor er jeg nå nervøs, det er jeg ikke redd for å si, sier Baqwa.

Imponert over Gude

Under intervjuet står han sammen med Aurora Gude og Agnete Husebye.

– Jeg var ikke helt overbevist da jeg hørte om de greiene her, men du har overbevist meg da, sier han og ser på Gude.

Gude er kjent fra «Paradise Hotel» og «Charterfeber».

– Vi har vært gjennom hele følelsesregistreret. Vi har grått, vi har ledd, vi har vært forbanna. Vi har virkelig fått føle på å leve, sier hun.

– Det er ikke «Charterfeber» eller «Paradise Hotel». Det var null alkohol og tøffe tak.

Samtidig er hun glad for at hun har klart å presse seg.

– Det er spennende å presse kroppen sin til bristepunktet. Jeg har aldri gått så langt før. Det å gå i 10-12 timer er ikke normalt, sier Gude, og får støtte fra sin nye vennine:

– Du kjenner det på tredje timen, og så skal du gjennom 14 til. Du blir kjent med deg sjæl, sier YouTuber Agnete Husebye.

Psykisk slitsomt

Danser Mona Berntsen mente at det psykiske var hennes største utfordring på turen.

– Å tråkke så mye uten underholdning, eller musikk, det var tøft å bare være så mye i ditt eget hode. Men jeg var veldig heldig med alle menneskene jeg har blitt kjent med, vi har hatt en helt rå opplevelse.

PREMIERE: Mona Berntsen strålte på den røde løperen. Foto: Kristoffer Arnesen / God kveld Norge

Komiker Rasmus Wold har endelig kjent på turglede.

– Det var et eventyr. Fantastisk bra gjeng. Jeg var ikke noe turmenneske, men det har jeg blitt. Det er veldig gøy å kjenne på den følelsen som mange nordmenn har, at man er glad i turlivet, sier Wold.

– Høydepunktet var nok da Aurora Gude spadde sin egen do, det er bare å glede seg. Det verste var å bære de andres avføring. Det var en opplevelse som jeg ikke unner min verste fiende.

Aldri vært på tur frivillig

Rett fra Folketeatret og «Mamma Mia»-forestilling kom Thomas Numme. Han var heller ikke noe turmenneske før han dro på «71 grader nord».

– Det er noe med det å være på tur.. Det har jeg aldri vært frivillig. Jeg prøver så godt jeg kan, men det er ofte ikke godt nok. smiler han.

Høydepunktet hans var å bli så godt kjent med resten av deltagerne, på spørsmål om hva som var mest utfordrende ramser han opp flere ting.

– Jeg har aldri vært glad i høyder, lange turer eller turutstyr. Det fikk jeg kjenne litt på. Jeg fikk kjent på mange ting som irriterer meg lett. Jeg merker at jeg er en fyr som liker å ha kontroll på ting rundt meg.

– Har du egentlig hatt en fin tur?

– Jeg har hatt en veldig fin tur, ler Numme.