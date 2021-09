Vecchia-dobbel da Rosenborg lekte seg med Sarpsborg

Stefano Vecchia takket for tilliten og scoret like greit to mål da han igjen fikk plass fra start mot Sarpsborg søndag. Rosenborg slo østfoldingene 3-1.

Vecchia kom inn og ble matchvinner etter å ha blitt benket fra start mot Tromsø sist runde. Søndag var han tilbake i elleveren og leverte ved å sende gjestene i ledelsen allerede etter drøye 20 minutter. Hans andre scoring kom tolv minutter etter pause.

– Jeg er selvsagt kjempefornøyd, men det viktigste er at vi vinner kampen og får tre poeng. Det er jevnt der oppe, så det er viktigst, sier Vecchia til Eurosport.

RBK ligger nå på fjerdeplass, fire poeng bak serieleder Bodø/Glimt, på den svært jevne Eliteserie-tabellen, men Vecchia vier ikke mye tid til tabellen.

– Faktisk ikke så mye. Vi forsøker å fokusere på vårt. Vi kan ikke påvirke motstanderne. Vi må vinne våre kamper, og håpe de andre taper poeng, sier han.

Mellom svenskens to scoringer var det Per Ciljan Skjelbred som doblet trøndernes ledelse. Scoringen kom i kapteinens første kamp fra start siden han pådro seg en skade i kampen mot Lillestrøm 25. juni.

Sarpsborg fikk en redusering ved Ole Jørgen Halvorsen, men Rosenborgs tre poeng var aldri virkelig truet. Med poengtap til Molde mot Vålerenga er de nå kun fire poeng opp til serieleder Bodø/Glimt, mens Kristiansund og Molde er ett og tre poeng foran.

For Rosenborg er Viking, som de tapte mot for to runder siden, motstander i cupen onsdag, mens bunnlaget i Mjøndalen står for tur i Eliteserien søndag. En god opplevelse der kan bli avgjørende før toppoppgjøret mot Kristiansund om to uker.

Sarpsborg møter Øygarden i cupen onsdag og Strømsgodset i Eliteserien lørdag.

