Vålerenga rasende på Molde-straffe: – Helt riktig dømt

Vålerenga - Molde 1-1

Vålerengas Henrik Bjørdal sendte hjemmelaget i ledelsen fra straffemerket i det 30. minutt. Straffen kom etter at han selv ble felt av Ola Brynhildsen innenfor sekstenmeteren. Også utligningen kom fra altså straffemerket, men denne gangen var dommerens avgjørelse som ble det store samtaleemnet.

Dommer Mohammad Usman Aslam valgte først å gi Molde frispark, men ombestemte seg og pekte etter hvert på straffemerket.

Martin Ellingsen gikk i bakken i løpsduell med Ivan Näsberg. Avgjørelsen skapte sterke reaksjoner, da mange mente at Molde-spillerne gikk lett ned – eller rett og slett snublet i sine egne bein.

– Han er vel litt uheldig og tråkker på meg, så den er soleklar, sa Ellingsen i pauseintervjuet med Discovery.

Ellingsen: – Klink straffe!

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen mener det var et klart straffespark.

– Hvis du løper og blir hektet med kneet mot foten, og det får deg til å snuble i egne bein, er det selvfølgelig straffespark. Det må folk forstå. At det ikke er den store berøringen, har ingen verdens ting å si. Det var helt riktig dømt, sier Mathisen i FotballXtra-studio.

Etter kampen fikk Ellingsen se situasjonen på nytt.

– Det er det jeg sier, men jeg vet ikke om alle tror på meg. Det (berøringen) gjorde at jeg spente bein på meg selv. Da er det straffespark, sier han til TV 2.

– Klink straffe?

– Klink straffe! Så nå må folk skjerpe seg, sier Ellingsen muntert.

– Hvis det er frispark, er det straffespark hvis den faktisk er innenfor. Billig? Kanskje. Jeg synes deres straffe også var billig. Det er hele tiden diskusjon. Situasjonen rundt gjør den spesiell med tanke på at det først var frispark og så straffespark, sier Molde-profil Magnus Wolff Eikrem til TV 2.

KLINK STRAFFE: Det sier Martin Ellingsen etter å ha sett straffesituasjonen. Foto: TV 2

Da Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo kom i intervjusonen, sa han at han hadde sett straffesituasjonen ti ganger fra flere kameravinkler.

– Det er latterlig. Det var aldri forseelse. Hvor er han borti? Han er ikke borti i det hele tatt, så bildet ditt er ikke riktig, sier Fagermo til TV 2s reporter, som hadde oppe en skjerm med video av hendelsen.

Slik forklarer dommer Mohammad Usman Aslam avgjørelsen:

– Det er «soft». Noen blåser, andre ikke. I denne kampen vurderte vi det til straffespark. Derfor blåste jeg, sier Aslam til TV 2.

Hevder dommer så på skjermen

Vålerenga-leiren var også rasende på at det gikk fra frispark til straffespark. Assistentdommeren ble beskyldt for å ha sett opp på storskjermen, før han ga kamplederen beskjed om at det var et straffespark.

– Linjedommeren vinker frispark, så ser den ene på storskjermen. Det er ikke lov, men da ser han at det er innenfor og straffespark. Det var ikke akkurat vellykket det dommerteamet gjorde der. På en annen side skulle Molde kanskje hatt et straffespark tidligere, så vi er ferdige med det, sier Fagermo.

Kampleder Aslam nekter for at noen i dommerteamet så på storskjermen.

– Oppspillet kom, forseelsen skjedde og assistentdommeren markerte for forseelsen. Da er det min jobb som kampleder å blåse, og fra mitt ståsted var det utenfor. Derfor blåste jeg frispark. Så brukte vi tid og mot til å rette opp egen feil. Det var tydelig for assistentdommeren at forseelsen skjedde innenfor. Derfor løp jeg ut, brukte fem sekunder ekstra og ga straffespark, oppsummerer Aslam, som sier at straffekaoset kunne vært håndtert bedre og vil bli evaluert.



Ellingsen satte selv ballen trykt i nettet og sørget for 1-1 til pause. Det ble også stillingen til slutt. Dermed mistet Molde serieledelsen til Bodø/Glimt, som søndag slo Viking.