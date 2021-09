Den grufulle straffestatistikken de Gea endelig satte en stopper for

Det ble et ellevilt drama i sluttminuttene mellom West Ham og Manchester United søndag.

Fire minutter på overtid fikk West Ham straffespark da Luke Shaw handset i egen 16-meter. Inn fra benken kom West Hams straffespesialist Mark Noble og stilte seg ved krittmerket.

Men det vippet ikke David de Gea av pinnen som reddet mesterlig og ble helten i ny United-seier.

– Jeg var fokusert. Jeg tenkte at jeg måtte reddet den straffen, og sa til meg selv «det er i siste spilleminutt, kom igjen!». Så klarte jeg det og jeg hjalp laget i å få alle tre poengene, så jeg er veldig glad, sier de Gea til TV 2.

Men at han skulle redde straffen fra Noble overrasket nok mer enn om han ikke hadde gjort det. Dette er nemlig de Geas første strafferedning siden 23. april 2016.



Siden da og frem til søndag kveld har de Gea sluppet inn 40 straffer. Det er nok en statistikk det er godt å få stoppet.

– Jeg er alltid fullt fokusert og bruker de ferdighetene jeg har i hvert straffespark, men noen ganger redder du andre ganger gjør du ikke. Men i dag var det en veldig god redning på slutten av kampen. Det er jeg veldig fornøyd med, sier United-målvakten og setter ord på følelsen etter redningen:

– Å redde et straffespark i siste sekund av en kamp er massivt, og spesielt å se alle lagkameratene mine komme løpende for å klemme meg. Det var et fantastisk øyeblikk for meg, for å være ærlig.

I Europaligafinalen i mai slapp de Gea inn samtlige elleve straffer. I ettertid mente flere at Ole Gunnar Solskjær burde satt innpå andrekeeper Dean Henderson til straffekonkurransen. United-manageren innrømmer at han ikke var skråsikker på at de Gea ville redde søndagens straffe, men forteller at de har jobbet mye med straffesituasjoner på trening.

– Jeg hadde selvsagt et lite håp om at David skulle redde denne, sier Solskjær med et smil før han fortsetter:

– Han har jobbet hardt denne sesongen, og vi har forberedt oss godt uansett hvem av West Ham-spillerne som skulle ta en eventuell straffe. Jeg er veldig glad på hans vegne, for han har vært veldig god for oss denne sesongen og har allerede reddet mange poeng for oss, påpeker United-manageren.

Med søndagens seier står Manchester United med 13 poeng etter fem kamper og er helt i toppen av Premier League sammen med Liverpool og Chelsea.

– Det er en god start på sesongen. På kamper som i dag er det ikke lett å få med seg poeng. Vi er der oppe og vi kjemper for å vinne Premier League. Det er vårt hovedfokus, og jeg synes vi ser bra ut, sier de Gea.