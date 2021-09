Politiet: Mindreårig truet en annen med øks

Oslo politiet rykket ut til Makrellbekken T-banestasjon med flere patruljer i 18-tiden søndag.

– Det har vært en trusselsituasjon, der en eller flere personer har løpt etter en annen med øks. Vi jobber med å nøste i hva som har skjedd, men det kan ha vært et forsøk på ran, sa operasjonsleder Gjermund Stokkli innledningsvis.

Han opplyste at politiet fikk kontroll på fem personer. Én av dem har status som fornærmet i saken.

– Vi er i undersøkelsesfasen, men vi tror ikke lenger at dette var et forsøk på ran. Det kan ha vært et oppgjør mellom de involverte, men det er for tidlig å si, sier oppdragsleder Alexander Østerhaug.

Politiet fant en øks på stedet som de har tatt i beslag.

– Vi har kontroll på fem personer som er mellom 14 og 17 år. De blir kjørt til barnevernsvakta, i tillegg til at foreldre blir varslet, sa Stokkli.

Ingen ble skadd i hendelsen.